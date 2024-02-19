Замок Пугачевой и Галкина* в Грязи могут конфисковать после нового закона

После отъезда из России в 2022 году Алла Пугачева не раз наведывалась на родину. Примадонна, по слухам, успела записать новые песни и решить вопросы с завещанием. Однако ж продать свою виллу в деревне Грязь у нее никак не получается.

В конце 2023 года ходили слухи, что знаменитый замок вот-вот купит некий бизнесмен. Но что-то пошло нет так, и предполагаемая сделка сорвалась. То ли, по мнению потенциального покупателя, цена была слишком завышена, то ли его планы на коттедж не понравились Примадонне. Как писали некоторые источники, предприниматель намеревался сделать из замка банкетный зал для свадеб.

А теперь и вовсе судьба усадьбы Аллы Пугачевой может быть незавидной: виллу могут конфисковать. Такое развитие событий предрек депутат ГД РФ Дмитрий Гусев. Парламентарий предположил, что можно обратиться в МВД с просьбой проверить возможность применения в отношении замка Пугачевой в деревне Грязи нового закона.

"Надо разбираться с этим замком. Надо попросить правоохранительные органы посмотреть, соответствуют ли этому закону их (Пугачевой и Галкина* – прим. ред.) действия, и возможны ли такие санкции. Если возможны, то, конечно, это надо делать." – заявил Дмитрий Гусев.



Исходя из положений принятого на днях закона о конфискации имущества за фейки о российской армии, дворец Примадонны могут изъять. Инициатива депутата связана с тем, что пресловутый замок до сих пор оформлен на иноагента Максима Галкина*. Потому возможность конфискации недвижимости мужа Аллы Пугачевой не исключена. Известно, что ранее Примадонна просила за свой замок один миллиард рублей.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.