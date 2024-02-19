Как не допустить зависимости от капель для носа

Стандартное явление при простуде – насморк, а стало быть, и заложенный нос. Терпеть несколько дней до выздоровления готов не каждый, и многие несутся в аптеку за каплями для носа, коих в ассортименте превеликое множество. Однако безобидное средство весьма коварно: можно быстро приобрести зависимость от него.
При насморке расширяются кровеносные сосуды и отекает слизистая, из-за чего блокируются дыхательные пути. В этом случае могут помочь сосудосуживающие капли. Но опасность в том, что они вместе с лечением формируют пристрастие. И нужно быть очень осторожными, чтобы не допустить ее.
Первым делом запомните: применять не дольше недели. После 5-7 дней реакция на закапывание лекарства снижается, и нос не начинает дышать в ответ на процедуру. Многие делают ошибку, начиная капать назальным спреем чаще, чем нужно, привыкая к нему.
Вторая опасность капель для носа – иссушение слизистой, которое вынуждает организм еще сильнее расширять кровеносные сосуды, чтобы напитать слизистую оболочку, и излишек засыхает корками.
Третий довод против злоупотребления назальными спреями – адреналин. Он заставляет сокращаться слизистую и дает дышать. Перебарщивая с каплями, мы ломаем естественный механизм выброса адреналина организмом в носовые раковины и работа нейроэндокринных клеток перестраивается, организму все чаще становится нужен внешний адреналин.
За время болезни можно "подсесть" на спреи и даже когда простуда пройдет, привычка брызгать или капать в нос останется, и человек будет использовать назальные средства дальше. Кроме того, заложенность носа может быть связана не с простудой, а с искривлением носовой перегородки, например.
Если вы обнаружили, что не можете без сосудосуживающих капель, расскажите об этом врачу, обследуйтесь, чтобы подобрать правильное лечение и избавиться от зависимости. Резко отказываться нельзя, чтобы не допустить "синдром отмены" и проблемы с поступлением кислорода в организм. Для начала снизьте дозу, затем перейдите на детские лекарства с меньшей концентрацией действующего вещества. А после научитесь смывать назальные капли раствором морской соли.
В любом случае врач подскажет правильную схему лечения и дозировку. Если же не получилось отвыкнуть от капель, то дело может дойти до внутриносовых блокад, чтобы убрать отек и воспаление. Ну а если проблема тянется уже не первый год, тут может потребоваться и операция.
Способы лечения заложенности носа сегодня существуют самые разные, главное – не кидаться в аптеку за очередным флакончиком спрея, а обратиться к отоларингологу.
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