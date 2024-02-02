Здоровье позвоночника играет ключевую роль в общем физическом благополучии человека. Осевой скелет является основной опорной структурой тела. Клео.ру назвали 5 полезных привычек для здорового позвоночника.

Отдых от каблуков

Поддерживайте правильное положение позвоночника, избегая ношения высоких каблуков. Они перегружают нижний отдел осевого скелета, создавая дисбаланс в мышцах спины, что приводит к болям в пояснице.

Поднятие тяжестей правильно

Поднимайте предметы правильно, сгибайтесь в коленях и используйте ноги, а не спину. После того, как вы присели и взяли тяжесть, встаньте и выпрямите спину. Тяжелые пакеты рекомендуется носить не в одной руке, а в двух.





Расслабление спины

Можно использовать мяч для массажа или растяжку на турнике, чтобы снять напряжение и улучшить гибкость позвоночника. Следует повиснуть на перекладине в течение 1-2 минут. Также полезно заниматься йогой или пилатесом, чтобы укрепить мышцы спины и улучшить осанку.

Регулярно делайте зарядку

Данный совет особенно актуален для тех, кто имеет сидячую работу. Делайте зарядку, которая включает в себя упражнения для спины. Это поможет укрепить мышцы и поддерживать правильное положение позвоночника. Желательно делать ее после каждого часа работы. Достаточно 10-15 приседаний и 5-7 прыжков на месте.





Садитесь на стул мягко

Многие привыкли присаживаться не плавно, а плюхаться на стул. Это может привести к разрушению межпозвоночных дисков. Опускайтесь плавно и медленно на место, куда вы хотите сесть. Более того, избегайте слишком мягких и прогибающихся стульев, которые могут негативно влиять на осанку. Хорошая поддержка спины поможет поддерживать ее в правильном положении и снизить риск развития болей.