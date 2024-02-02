Ты это носила? Пять трендов прошлых лет, которые выглядят нелепо

Мода меняется стремительно – за всем не уследишь. Нынешние тренды в моменте становятся бывшими, а диковинная вещица из бабушкиного сундука может оказаться хитом сезона.

Чтобы никто не перепутал стиль ретро с барахлом, "Клео.ру" предлагает взглянуть на тренды прошлых лет. Все они сейчас выглядят нелепо, поэтому примерять не советуем .

1. Болеро





Ты это носила? Назвать кардиганом язык не поворачивается, на свитер тоже не тянет. Скромная тряпочка с рукавами и завязкой спереди не греет и не красит. Максимум – можно спрятать руки, хотя лучше спрятать с глаз долой это болеро.

2. Митенки в сетку





Если берешь их на Вальпургиеву ночь, чтобы пугать нечисть, мы все пониманием. Во всех остальных случаях старомодный аксессуар кажется слишком странным и похожим на эластичный бинт. Как минимум, современные трендовые вещи гораздо практичнее, а ведь раньше сетчатые митенки надевали даже на свадьбу.

3. Футболка с признанием в любви Нью-Йорку, Лондону и другим городам мира





13 лет назад надпись "I love NY" получила огромную популярность в России. Причем даже у сельских девушек, никогда не крутивших глобус. Кроме того, нередко модницы надевали футболки с принтом британского флага и дополняли образ большими очками. Тренды диктовала субкультура "ванилек", популярная у подростков.

4. Туфли-копытца





Дешевым гламуром повеяло, откуда это? Это все они – "подкрадули" на каблуках и с платформой. Раньше в моде были лаковые модели, а также матовые с дизайном из страз. Хочешь быть в тренде – бери пример с наших звезд. Анастасия Волочкова единственная, кто органично смотрится в туфлях-копытцах, потому что она работает в цирке.

5. Джинсы скинни с заниженной талией





Только рискованные девчонки носят обтягивающие брюки из денима, которые застегиваются ниже пупка. Визуально эта модель увеличивает живот и укорачивает ноги. Неудобные во всех смыслах скинни с заниженной талией давно утратили актуальность, а современные тренды предлагают джинсы, которые приятно носить.