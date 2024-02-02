Как украсить упаковку подарка: оригинальные идеи

Скучная и банальная упаковка может ухудшить общее впечатление от подарка, в то время как яркая и креативная наверняка поднимет настроение. Маленькие декоративные элементы для оформления пакетов, коробок и конвертов легко сделать своими руками. А "Клео.ру" в этом поможет!

1. Петелька с бантиком

Нам понадобятся: три разноцветных шнурка или полоски бумаги одной длины, а также лента и ножницы.

Сначала из трех шнурков или полосок бумаги заплетаем обычную косичку. Затем аккуратно соединяем вместе оба ее конца и скрепляем с помощью ленты – завязываем бантик. Должна получиться разноцветная петелька. Украшение можно приклеить на картонную упаковку подарка или пришить, если она выполнена из текстиля.





2. Маленькая открытка

Нам понадобятся: миниатюрный кусочек картона или плотной бумаги, ножницы, узкая лента и подручные средства.

Кусок картона вырезаем в форме прямоугольника – размер примерно 7 см на 5 см. В центральной части верхнего (узкого) края карточки прорезаем дырку и вставляем в нее ленточку, которой в перспективе будем привязывать открытку к упаковке подарка.

Под конец нам остается только оформить карточку подручными средствами. Чтобы на вид подарок выгодно отличался, "Клео.ру" советует сделать аппликацию. Для этого подойдут – вырезки из старых газет и журналов, фольга от шоколадки, ненужные кусочки ткани и многое другое.





3. Дела сердечные

Нам понадобятся: лист цветного картона, утолщенная белая нитка и иголка, ножницы, шнурок или узкая лента.

Вырезаем из картона сердечки. По краям выполняем иголкой и ниткой шов из стежков так, чтобы он был заметным. Наконец, нанизываем каждое сердечко на шнурок или ленту. После этого крепим наше готовое сердечное украшение на упаковку подарка и готовимся его вручать.



