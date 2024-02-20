Бородина назвала новый тренд весенне-летнего сезона

Телеведущая Ксения Бородина не забывает оповещать своих фанатов о новинках моды. Бывшая участница проекта "Дом-2" постоянно рассказывает об актуальных тенденциях фэшн-индустрии. В очередной публикации в своем блоге телезвезда назвала тренд сезона "Весна-Лето 2024". Это всем известные укороченные брюки капри. Привет из нулевых!





Помните, насколько актуальны были такие брюки более двадцати лет назад? А все хорошее, как известно, снова возвращается в нашу жизнь. Судя по всему, модные дома решили, что такое фэшн-решение на теплый сезон 2024 года очень пригодится женскому полу.

Важно отметить, что тренд сезона часто связан с законом цикличности моды. Известно, что через определенный период времени стильные штучки многолетней давности могут снова стать актуальными. Так случилось и с укороченными брюками.

История брюк-капри берет свое начало из эпохи ретро. Такой вид одежды можно заметить на героинях фильмов, которые повествуют о событиях середины XX века. Любопытно, что изначально это был элемент одежды из мужского гардероба. И только в ХХ веке женщины позволили себе приобщиться к прекрасному и надеть такие брюки. И еще один интересный факт. Название "капри" происходит от названия итальянского острова Капри, где женщины впервые начали носить такие укороченные брюки.

Один из самых модных "луков" предстоящей весны – это капри с туникой. Подчеркнуть актуальный тренд сезона можно с помощью прямой рубашки, джинсовой куртки или плаща. Качеству материала придают мало значения. Главное – это стилизация укороченных брюк.