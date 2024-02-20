С чем носить джинсы клеш весной-2024

Стилисты сходятся во мнении, что одним из самых ярких элементов гардероба весной-2024 буду джинсы клеш. Классический силуэт снова вернется на улицы городов. Многие задаются вопросом, с чем сочетать джинсы клеш.

Свитер или джемпер

Джинсы клеш можно отлично сочетать с теплыми свитерами или джемперами весной. Это создаст уютный и стильный образ.

Футболка и низкие кеды

Для более легкого и непринужденного образа можно носить джинсы клеш с футболкой и кедами. Этот вариант подойдет для повседневного образа.



Блузка и туфли на каблуке

Если хотите создать женственный и элегантный образ, сочетайте джинсы клеш с блузкой и туфлями на каблуке. Этот стиль подойдет для более формальных мероприятий.