По-летнему ярко: готовим овощной салат с кукурузой

Доказано, что яркие цвета позитивно влияют на наше здоровье. Особенно это касается желтого, оранжевого и зеленого. Это оттенки, связанные с природой и солнечным светом. Только от одного взгляда на блюдо с подобными по цвету ингредиентами вы почувствуете себя лучше. А если съесть такую палитру в виде овощей? Наверняка в этом случае весну вы почувствуете гораздо раньше. Предлагаем вам приготовить овощной салат с кукурузой. Это блюдо точно поможет почувствовать тепло приближающегося лета.

Для приготовления овощного салата с кукурузой вам понадобится:

250 граммов моркови

200 граммов огурцов

150 граммов консервированной кукурузы

50 граммов зеленого лука

50 миллилитров оливкового масла

Соль, перец по вкусу





Согласно рецепту, сначала нужно вымыть и очистить от кожицы овощи. Берем подходящую чашу и начинаем готовить.

1. Морковь трем на терке. Высыпаем в чашку. Открываем кукурузу. Сливаем воду и высыпаем желтые зерна к моркови.







2. Огурцы аккуратно режем соломкой. Лук рубим мелко. Добавляем порезанные овощи к моркови и кукурузе.

3. Полученную овощную смесь заправляем оливковым маслом. Перчим и солим по вкусу.



Ваш овощной салат с кукурузой готов! Такое блюдо отлично сочетается с мясом и горячими закусками. Попробуйте и убедитесь в этом! Приятного аппетита!