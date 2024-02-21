Макароны в грибном соусе: этот простой рецепт всегда выручает

Макароны в грибном соусе – простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить, не проводя при этом много времени на кухне. Нежная паста из твердых сортов пшеницы, сочные шампиньоны, ароматный мускатный орех и сливочное масло создают отличное сочетание в данном варианте приготовления. Редакция "Клео.ру" рассказывает читателям простой рецепт, который всегда выручает.

Чтобы приготовить макароны в грибном соусе, вам понадобится:

400 граммов макарон из твердых сортов пшеницы

250 граммов шампиньонов

1 пачка сливочного масла

2/3 ст. белого вина

Мускатный орех по вкусу

Соль

Перец (в том числе и горошком)

Любимая зелень

1 головка лука

Чеснок по вкусу





Макароны в грибном соусе – приготовление

Для начала необходимо отварить макароны, а предварительно помытые грибы нарезать на четвертинки. Далее порубите подготовленную зелень, нарежьте лук и пропустите через пресс несколько зубчиков чеснока.

В жаропрочной форме растопите 2/3 сливочного масла, выложите в нее лук и грибы и отправьте все в духовку до появления золотистого цвета. Далее залейте в форму белое вино и приправьте все солью, перцем и мускатным орехом. После добавьте 1 столовую ложку сливочного масла. Грибной соус готов.

Отваренные макароны переместите в дуршлаг и промойте под струей теплой воды. После положите их в кастрюлю, сверху добавьте оставшееся сливочное масло и хорошенько все перемешайте. Перед подачей выложите на тарелку макароны и грибной соус, посыпьте зеленью и украсьте зернами перца. Макароны в грибном соусе готовы!



