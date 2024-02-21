Гороскоп сюрпризов: что подарить мужчине на 23 февраля

Близится долгожданный праздник. "Клео.ру" рассказывают, что лучше всего дарить мужчинам на 23 февраля.

Определиться с подарком – задача не из легких. Через пару дней в России будет отмечаться День защитника Отечества. Многие задаются вопросом, какой подарок на 23 февраля преподнести мужчине, а гороскоп дает ответ. Женский журнал "Клео.ру" рад поделиться астрологическими советами по выбору презента.





Овен

Представителям данного знака важен не сам подарок, а внимание к нему. Например, если вы преподнесете не просто плюшевую игрушку, а самого милого плюшевого мишку, то дальше Овен возьмете все в свои руки и развернет вокруг вашего подарка на 23 февраля рекламную кампанию.

Телец Согласно гороскопу, данный знак зодиака любит ухаживать за собой и за всем, что его окружает. Подарком на 23 февраля для Тельцов может послужить абонемент в спортзал или комнатное растение в необычном горшочке.

Близнецы Представители данного знака зодиака любят подарки, которые сочетают в себе сразу и практичность, и красоту. На 23 февраля, как уверяет наш гороскоп, мужчинам можно подарить новый телефон или стильный свитер, в котором они смогут покрасоваться перед коллегами по работе. Рак

Согласно гороскопу, Раки ценят в презентах практичность. Подарком на 23 февраля должно быть то, чем в итоге мужчина сможет пользоваться каждый день. Например, набор гаечных ключей, сковородка или одеяло. Не стоит забывать, что у представителя этого знака зодиака впечатлительность зашкаливает, поэтому он обрадуется даже рамке с фотографией.

Лев

Лучший подарок на 23 февраля, как определяет гороскоп, для мужчины данного знака зодиака – любой презент, связанный с его увлечением. Например, если он любитель компьютерных игр, то думайте в этом направлении. Однако у таких виновников торжества всегда предпочтительно уточнять, чего они хотят на самом деле.





Дева





Согласно гороскопу, Девы серьезно относятся к деталям. В качестве подарка на 23 февраля им можно преподнести визитку, органайзер или дорогую ручку.





Весы





Представители данного знака любят красоту и гармонию. Подарком на 23 февраля может стать как одежда, так и любые безделушки для дома. Однако обязательно обратите внимание на упаковку для презента.





Скорпион

Согласно гороскопу, Скорпионы будут вам мило улыбаться за любой подарок, но угодить им на самом деле задача не из легких. Лучше всего всегда уточнить, что в качестве подарка на 23 февраля хочет увидеть мужчина. Потому что, они ценят практичность в том, что им преподносят.

Стрелец

Представители данного знака зодиака, если опираться на гороскоп, любят скромные, но ценные презенты. Отличным подарком на 23 февраля может стать книга или набор носков.

Козерог

Представители данного знака зодиака ценят в подарках практичность. Однако, если вы их напрямую спросите, что они хотят получить в качестве подарка на 23 февраля, то они вам никогда этого не расскажут. Они будут намекать, поэтому гороскоп рекомендует следить за словами мужчин-.

Водолей



Данный знак зодиака сам не всегда знает, чего хочет. Если есть возможность, то пусть подарок на 23 февраля складывается из нескольких небольших презентов. Тогда вы точно не прогадаете и Водолей будет счастлив.

Рыбы

Подарок на 23 февраля обязательно должен быть со смыслом. Послушайте гороскоп: если вы вручаете Рыбам книгу, то не просто развлекательную, а с философской ноткой. Если билет на концерт, то никакой попсы – только классика или джаз.



