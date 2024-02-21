Компания Apple запустила ускоренную разработку умного кольца

Не секрет, что компания Apple уже много лет носит звание одного из самых известных производителей техники в мире. Продукция корпорации пользуется большим спросом во многих странах, поэтому поклонник всегда с нетерпением ждут от нее устройств нового поколения. Корейское издание ET News сообщает, что очередная новинка от бренда не за горами.

СМИ пишут, что Apple запустила ускоренную разработку умного кольца. По словам источника, такая спешка связана с анонсом подобного устройства от конкурентов. В январе стало известно о разработке похожего гаджета от другого лидера на мировом рынке техники – компании Samsung.

Уточняется, что после презентации конкурентов корпорация плотно взялась за работу над новинкой. Поэтому, предположительно, умные часы от Apple могут быть выпущены уже в ближайшие месяцы текущего года. Как сообщается, компания запатентовала несколько вариантов гаджета, предназначенного для ношения на пальце.

Пока точно неизвестно, как именно будет выглядеть устройство от Apple. Но, по словам источника, главными особенностями новинки станут компактность и большое разнообразие функций. Предположительно, умное кольцо сможет отслеживать активность владельца и другие показатели.

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