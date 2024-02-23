Как правильно ухаживать за комнатной розой в домашних условиях

Полив

Комнатная роза нуждается в регулярном поливе, но при этом важно избегать излишней влаги, которая может привести к гниению корней. Поливайте розу, когда верхний слой почвы подсохнет на ощупь, но не допускайте застаивания воды в горшке.

Освещение

Этот цветок любит яркое диффузное освещение, поэтому ставьте его на окно с восточной или западной стороны. Там роза получит достаточно света, но не будет подвержена прямым солнечным лучам.

Температура и влажность

Комнатная роза предпочитает прохладные условия, с температурой около 18-22 градусов Цельсия днем и около 10-15 градусов ночью. Для поддержания оптимальной влажности воздуха можно распылять воду вокруг растения или использовать увлажнитель.