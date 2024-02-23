5 самых лайфхаков для тех, кто носит брекеты

"Клео.ру" приготовили 5 самых полезных лайфхаков для тех, кто носит брекеты. Эти рекомендации могут существенно упростить жизнь.

Используйте восковые пластины

Если брекеты натирают слизистую оболочку рта, восковые пластины могут стать настоящим спасением. Нанесите небольшой кусочек воска на брекет, который вызывает дискомфорт, чтобы предотвратить натирание и раздражение.

Правильное чистка зубов

Носить брекеты требует более тщательного ухода за зубами. Используйте специальные зубные щетки и нити для чистки между брекетами. Также рекомендуется использовать дополнительные средства, такие как ирригаторы или щетки для чистки брекетов, чтобы поддерживать здоровье полости рта.

Избегайте жесткой и липкой пищи

При ношении брекетов стоит избегать жесткой, липкой и твердой пищи, которая может повредить брекеты или зубы. Ограничьте потребление жевательной резинки, карамели, орехов и других продуктов, которые могут привести к повреждению брекетов.