Весть о возвращении принца Гарри во дворец вызвала недовольство его брата Уильяма

6 февраля принц Гарри срочно прилетел в Великобританию. Его визит был связан с болезнью Карла III. Как известно, у Чарльза была диагностирована опухоль, и сейчас он проходит лечение. Супруг Меган Маркл не стал обращать внимание на старые распри со своей семьей и отправился проведать своего родителя.

Известно, что встреча принца Гарри с отцом длилась около часа, а на следующий день он улетел в США. При этом, младший сын Чарльза пояснил в интервью свою позицию относительно случившегося. Член монаршей семьи дал понять, что готов прилететь на родину на более длительный срок, чтобы поддержать отца.

Как сообщает источник, сейчас принц Гарри планирует надолго остаться в Великобритании. По предварительно информации, срок его пребывания в Лондоне может составить около шести месяцев. Известно, что эта новость очень не понравилась Меган Маркл.

В данной ситуации с супругой принца Гарри, похоже, солидарен и наследник британской короны. Как сообщает источник, принц Уильям против того, чтобы его брат оставался надолго в Королевстве. Новость об этом вызвала, как минимум, недовольство мужа Кейт Миддлтон.



Королевский писатель Том Куинн в интервью The Mirror предположил, что Уильям посоветовал своему отцу не допускать Гарри к выполнению королевских обязанностей. Причиной тому отчасти мог стать тот факт, что старший сын Чарльза считает своего брата проблемным. Также принц Гарри не раз нарушал королевский кодекс молчания. Это касается, прежде всего, информации, которую муж Меган Маркл раскрыл в своей книге о королевской семье, что тоже могло повлиять на реакцию принца Уильяма относительно приезда брата на родину.