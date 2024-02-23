Умерла звезда фильма про Джеймса Бонда Памела Салем

Актриса Памела Салем была наиболее известна благодаря роли мисс Манипенни в фильме "Никогда не говори никогда" (1983) с Шоном Коннери. Эту киноленту называют неофициальной картиной об известноv герое Джеймсе Бонде. Коннери последний раз засветился в этом фильме в роли популярного героя. Мисс Манипенни, которую сыграла Памела Салем, занимала должность секретаря главы разведки Великобритании.

Также Памела Салем принимала участие в съемках нашумевшего научно-фантастического сериала "Доктор Кто". Центральная тема киноленты, растянувшейся на несколько сезонов, – путешествие ученого в пространстве и во времени. Помимо этого, Памела Салем известна своим участием в сериалах "Скорая помощь" и "Западное крыло".

Продюсерская компания Big Finish, которая сняла нескольку сезонов "Доктор Кто", выразила свои соболезнования в связи со смертью актрисы. "Мы с разбитым сердцем сообщаем о кончине нашей дорогой подруги и коллеги Памелы Салем", – заявили представители компании.

Карьера Памелы Салем началась в далеком 1969 году. Затем она снялась в фильме "Первое великое ограбление поезда" с Шоном Коннери. А вскоре актерский дуэт воссоединился пять лет спустя на съемках фильма об агенте 007. Среди других ее работ – "Боги и монстры" и "7 Блейка".

Памела Салем родилась в Индии в 1944 году, а начала свою актерскую карьеру в Лондоне. Звезда вышла замуж за актера Майкла О'Хагана. Вместе они проживали в Серфсайде, штате Флорида, до смерти мужчины в 2017 году.