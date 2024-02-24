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Личный баланс мамы: как не забывать про себя во время декретного отпуска

Личный баланс мамы: как не забывать про себя во время декретного отпуска

Эксперт рассказала женщинам, находящимся в декретном отпуске, о том, как достичь равновесия.

Выйти с ребенком на прогулку, приготовить обед, загрузить стиральную машину. В таком круговороте заботы о малыше и ведении хозяйства очень просто совершенно забыть про себя и потеряться. О том, что можно сделать в такой ситуации и как вновь найти себя во время декретного отпуска, рассказывает женский трансформационный коуч Ксения Самарина.

Фото: из личного архива Ксении Самариной

Почему у мамы может возникнуть упадок сил?

Появление в семье нового человека – сродни бури. И большую часть работы, связанной с управлением этой стихией, обычно берет на себя именно мама.

Малыш требует колоссального внимания. Ему как воздух необходимы и жизненно важны забота присутствие и поддержка взрослого. Поэтому зачастую женщины готовы 24 часа в сутки жить для своего чада. Роль матери становится доминирующей, а все остальные кажутся третьестепенными. 

Но рано или поздно появляется чувство усталости, упадка и кризиса. Так психика реагирует на то, что жизнь сводится исключительно к материнству. Становится тяжелее проводить с ребенком, а внутри назревает конфликт между тем, что хочется быть и идеальной матерью, и при этом открывать нечто новое, реализовать себя в совершенно других сферах: например, в творчестве.

Как выстроить личный баланс и не забывать о своих потребностях? 

Равновесие не достигается по щелчку пальцев. Это сложное состояние, которое может быть даже тяжело представить. Поэтому, чтобы помочь себе найти этот баланс, попробуйте ответить себе на следующие вопросы.

Не переживайте, если ответ на какой-то из них очень тяжело сформулировать или же ответить вовсе не получается. Возможно, это означает, что в прошлом вас не учили относиться бережно к своим потребностям. В такой ситуации ответ «я не знаю» – защитная реакция психики. Не стоит из-за этого волноваться: это абсолютно нормально! Попробуйте все же уделить внимание своим мыслям и эмоциям, ведь ответы на вопросы точно где-то спрятались.

Что означает баланс именно для вас? Баланс – понятие достаточно общее. Для начала нужно понять, какие именно роли важны именно вам и какие вы хотите привести к равновесию. Мамы и…? Жены? Женщины? Творческой личности? Сотрудницы? Подруги? Подумайте над тем, что требуется именно вам.

Какие самые острые потребности у этих ролей? Выйти в свет, нарядиться, почитать в тишине, начать изучать новый язык… Это может быть практически любое занятие, которое важно для той части вас, которая ушла на второй план из-за материнства. Постарайтесь выписать их. Что вы можете реализовать в первую очередь? А чего вам не хватает больше всего? Какая потребность самая острая?

Как понять, что баланс пойман? Какие есть маркеры? У каждого ощущение равновесия выражается по-своему. Не имеет смысла подстраиваться под чужие маркеры. Возможно, что ваша подруга почувствует себя лучше, если будет два раза в месяц ходить на маникюр. Но вам необходимо подумать над тем состоянием, которого хотите достичь именно вы. Над теми деталями, которые важны вам.

Какой будет ваша жизнь, когда вам удастся держать личный баланс? Подсознательно может быть очень сложно выйти из будто бы безопасной зоны материнства. Ребенок становится настолько неотъемлемой частью жизни, что пугает одна только мысль реализовать себя в других ролях. Поэтому прежде чем действовать, попытайтесь заранее встретиться со всеми потенциальными вариантами развития событий. Примерьте их на себя, визуализируйте.

Как вы будете себя поддерживать, если будете выпадать из баланса? Заранее снизьте градус перфекционизма. Мы не идеальные, поэтому при всех стараниях иногда будут происходить перекосы и откаты. Так что не переживайте, если вновь обнаружите себя полностью погруженной в жизнь малыша. Просто вернитесь к первому вопросу: поразмышляйте над тем, какая из ролей отошла на задний план, какие у неё есть потребности.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

Как говорится, у счастливой мамы – счастливые дети. Поэтому не бойтесь уделять время себе и собственным потребностям. Ведь тогда и время, проведенное с ребенком, будет раскрываться с иной стороны, а роль мамы будет приносить ещё больше удовольствия.

24 февраля 2024, 06:22
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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