Как все успевать: тайм-менеджмент "по-женски"

Работа на высоких оборотах, строгое расписание дня, гонки-марафоны – многим девушкам не подходит такой ритм жизни. Женский тайм-менеджмент отличается мягкостью и гибкостью, адаптивностью и простотой.

Елена Федосеева, основательница бренда канцелярии для продуктивности Remarklee, эксперт по планированию, делится методиками, которые помогают достигать целей и жить эффективно, но при этом без напряжения и спокойно.

1. Колесо баланса для гармонизации сфер жизни

Если успехи и большие достижения находятся в одной-двух сферах жизни, ее сложно назвать счастливой. Должна быть гармония во всем. Как раз колесо баланса – техника, которая помогает прийти к этому уравнению. Как с ним работать:



Шаг 1. Создайте комфортную для себя атмосферу.

Шаг 2. Заполните 8+ важных сфер жизни. Например, работа, финансы, отношения, семья, хобби, спорт, друзья, здоровье.

Шаг 3. Оцените положение в каждой сфере на текущий момент. Поставьте оценку по 10-балльной шкале, спросите себя: какой мой идеал в этой сфере и как близко я к нему нахожусь, что было сделано и что стоит улучшить, как часто эта часть жизни находится в фокусе моего внимания

Шаг 4. Посмотрите на все отстающие сферы и подумайте, почему проседают именно эти сферы.

Шаг 5. Поставьте задачи и цели на ближайшее время. Выберите 2-3 проседающие сферы и подумайте, что вы хотите изменить. Сформулируйте конкретные цели по технике SMART и выделите список полезных привычек.





2. Планирование дня

Существует множество самых разных способов планирования дня. Расскажем о двух, которые наиболее близки к тайм-менеджменту «по-женски».



● Interstitial journaling

Отлично помогает в борьбе с мультизадачностью, снижает эффективность и не свойственна мозгу. Часто вечером не остается сил на полноценную рефлексию, а Interstitial journaling – способ, который эффективно помогает в самоанализе.



В этом случае план дня представляет собой микс заметок, задач, рефлексии, целей и идей. Как работает:

Шаг 1. Вечером или с утра напишите привычный список задач. Единственное отличие Interstitial journaling – формулируйте конкретные шаги, а не проектно-ориентированные задачи. Например:



❌ Сдать отчет.

✅ Проверить документ с отчетом, согласовать с коллегой, распечатать, отнести начальнику на совещание в 15:00.

Шаг 2. Возвращайтесь к планеру, когда начинаете или заканчиваете какую-либо задачу и делайте небольшую (или большую – это зависит от вашего желания) заметку. Указывайте время, пару слов о выполненной задаче и 1-2 предложения о предстоящей задаче. Например:

15:06 – Написала структуру статьи для нутрициолога и отправила ее на согласование. Выпила кофе и буду приступать к анализу данных о поступающем с рекламы трафике.



16:45 – Сделала перерыв и застряла в скроллинге ленты на 20 минут. Нужно срочно возвращаться к работе, а именно позвонить Анне.

Шаг 3. Когда начнет получаться, можно усложнять подход. Добавляйте ответы на следующие вопросы: Как я себя ощущаю физически? Что я чувствую эмоционально? Есть ли мысли и факторы, которые мешают работать? Что можно изменить?

● Энергетические списки

Речь идет не о магии или эзотерике. Этот способ предполагает деление задач на ресурсодающие и ресурсозабирающие.



Шаг 1. Представьте, что ваш организм – аккумулятор. Есть задачи, которые служат электричеством – заряжают энергией. А есть те, что тратят ее. Нужно составить два списка с ресурсодающими и ресурсозабирающими делами. И периодически пополнять их по мере возникновения или вспоминания новых задач.

Шаг 2. Планируйте день 50/50: каждый день должен состоять на 50% из ресурсодающих задач и на 50% из ресурсозабирающих.

Шаг 3. В конце дня рефлексируйте о внутреннем состоянии. Насколько легко давались те или иные задачи? Были ли трудности, эмоциональные скачки? Как вы чувствуете себя после такого расписания на день? Хочется ли что-то поменять?





3. Три хороших вещи

Эту практику рекомендуется выполнять в конце каждого дня в качестве способа рефлексии и улучшения настроения. Она также помогает концентрироваться на позитивном, а не негативном.



Шаг 1. Создайте вокруг комфортную обстановку: свечи, музыка, чай.

Шаг 2. Вспомните весь свой день и выберите 3 хороших вещи, которые случились с вами. Это может улыбка прохожего в метро или вкусный кофе, который принес коллега на собеседование.

Шаг 3. Записывая каждое событие, вспоминайте его детально и погружайтесь эмоционально в эти приятные воспоминания. Необязательно надолго и глубоко. Важно, чтобы вы успели почувствовать себя счастливее.

Помните, в любом тайм-менеджменте главное – пробовать. Только экспериментируя, вы сможете найти наиболее подходящий способ планирования для себя.