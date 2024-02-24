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Как вести себя на корпоративе: 5 идей от ивент-продюсера Левитиной

Как вести себя на корпоративе: 5 идей от ивент-продюсера Левитиной

Как провести время с удовольствием и не ударить в грязь лицом, рассказал организатор мероприятий.

Корпоративы – это отличная возможность провести время с коллегами в неформальной обстановке, укрепить командный spirit и просто отдохнуть. Однако важно помнить, что корпоратив – это не место для яркого самовыражения, жарких танцев, эпатажа, сплетен и обсуждения рабочих вопросов. На корпоративе важно не ударить по собственной репутации, чтобы не утратить свой статус среди коллег и в глазах руководства. Идеями о том, как вести себя на корпоративе правильно поделилась ивент-продюсер и основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасия Левитина.

1. Ведите себя сдержанно

Несмотря на то, что корпоратив организовывается с целью расслабить и сплотить коллектив, эксперт Анастасия Левитина рекомендует не забывать о том, что это не встреча друзей и не шумная вечеринка в клубе, а мероприятие, где присутствуют коллеги и руководство, которое так или иначе оценивает поведение сотрудников в неформальной обстановке. В расслабленной атмосфере можно легко забыть о правилах поведения, однако этого делать не стоит, эксперт рекомендует контролировать свои действия, ведь от этого зависит отношение коллег и руководства к вам в будущем: 

“Скажу, как руководитель, что несмотря на то, что руководящий состав дает сотрудникам расслабиться на корпоративе, все равно руководители обращают внимание на поведенческие проявления сотрудников, и, исходя из этого, формируется восприятие сотрудника и отношение к нему. Поэтому важно и нужно думать о том, в каком статусе на следующий день или на следующий год вы хотите вернуться в компанию” – дает совет, как сохранить репутацию среди коллег и в глазах руководства Анастасия Левитина.

2. Откажитесь от алкоголя

На таких мероприятиях лучше полностью исключить алкоголь, либо ограничиться парой бокалов, если вы понимаете, что сможете полностью контролировать свое поведение. Организм может по-разному отреагировать на алкоголь и, порой, именно он становится причиной того, что на следующий день вы будете испытывать неловкие чувства, придя на работу. Выпив лишнего, можно наговорить глупостей коллегам, неэтично вести себя с руководством или зайти слишком далеко во время корпоративных конкурсов и танцев, еще хуже, если произойдет интоксикация и вас будут вынуждены откачивать коллеги прямо на мероприятии. Чтобы избежать таких казусов, эксперт рекомендует не злоупотреблять спиртными напитками, а еще лучше вовсе от них отказаться.

3. Подготовьте речь

Если вы занимаете высокую должность в компании и понимаете, что на корпоративе вам будет предоставлено слово, то лучше заранее подготовиться и написать себе речь. Анастасия Левитина рекомендует отнестись к этому, как к рабочей задаче, от которой будет зависеть ваш имидж:

“Предоставленное слово на корпоративе – это некая возможность проявить себя, обратить на себя внимание коллег, раскрыться в выгодном свете перед руководством. Именно поэтому важно продумать свою речь заранее, чтобы избежать сумбура, каких-то невнятных слов, неловких пауз и стандартных пожеланий. Если вы понимаете, что не сможете справиться с волнением и боитесь запутаться, то не стесняйтесь записать свою речь и прочитать с листа, в этом нет ничего зазорного, а наоборот говорит о том, что вы подошли к делу серьезно, со всей ответственностью.”

4. Оденьтесь согласно дресс-коду

Не стоит слишком кричаще и вызывающе наряжаться, чтобы быть поводом для обсуждения и сплетен коллег, пусть это будет что-то вечернее, но сдержанное. Если вечеринка тематическая и предполагает специальный наряд, то не стоит игнорировать требования, следует соблюсти дресс-код и лучше для этого обратиться в профессиональные прокатные компании, либо попросить организатора мероприятия помочь с поиском костюма, чтобы не выглядеть нелепо. 

“Если это не тематическая вечеринка, то беспроигрышный вариант для мужчин – костюм и однотонная рубашка, женщины могут нарядиться в вечернее платье или костюм, которые будут содержать в себе смесь стилей Black tie и Coctail. Я бы не стала перебарщивать с украшениями и праздничными элементами – стразами, перьями, бархатом, пайетками, всё-таки это не вечеринка в ночном клубе, а корпоративное мероприятие, которое предполагает некий официоз.” – дает профессиональный совет эксперт в организации мероприятий Анастасия Левитина.

5. Соблюдайте этику корпоративного общения

Общаясь с коллегами, лучше вести светские поддерживающие разговоры на нейтральные темы. Погода, новости, хобби, путешествия, планы на будущее – это лишь некоторые из тем, которые можно обсудить на корпоративе. Будьте вежливы и доброжелательны, соблюдайте личные границы, не сплетничайте и не обсуждайте коллег за их спиной. Анастасия Левитина советует также исключить разговоры по рабочим вопросам и деловые беседы:

“Корпоратив – это время для отдыха и укрепления командного духа. Не портите себе и окружающим настроение, заводя разговоры о работе. Лучше сосредоточьтесь на общении с коллегами и наслаждайтесь праздником”.

Напоследок эксперт порекомендовала не уходить раньше всех, но и не задерживаться до последнего. Покидать мероприятие необходимо также красиво, как вы на него пришли:

“Я рекомендую всегда уходить после окончания основной программы, то есть когда все формальные выступления прошли, когда официальная программа вечера завершилась. Условно, вынесли десерт или отгремел праздничный салют. Перед уходом будет правильно поблагодарить руководство и организаторов праздника за мероприятие – это красивый жест, который точно не останется незамеченным руководством” – подытожила эксперт, говоря о том, как вести себя на корпоративе правильно.

24 февраля 2024, 21:31
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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