Это покорит сердца ваших гостей: готовим курицу карри с зеленым горошком и фасолью

Существует множество вариаций приготовления курицы карри. Рассмотрим тот, который включает в себя зеленый горошек и фасоль.
Ингредиенты:
- 500 граммов куриного филе, нарезанного на кусочки
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 зубчика чеснока, измельченные
- 1 ст. ложка карри-пасты
- 1 банка кокосового молока
- 1 чашка замороженного зеленого горошка
- 1 чашка отварной фасоли
- Соль, перец, растительное масло
Пошаговый рецепт:
1. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости.
2. Добавьте куриное филе и обжаривайте до золотистого цвета.
3. Добавьте карри-пасту и обжаривайте пару минут, чтобы выделить ароматы специй.
4. Влейте кокосовое молоко, посолите, поперчите и тушите на медленном огне под крышкой около 15-20 минут.
5. Добавьте замороженный зеленый горошек и отварную фасоль, тушите еще 5-7 минут.
6. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус соли и перца.
7. Подавайте курицу карри с зеленым горошком и фасолью горячей, посыпав свежими зеленью.
Это блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Наслаждайтесь вкусом и ароматом вашего изысканного кулинарного шедевра!