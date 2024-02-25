Как справиться с головной болью без лекарств: эффективные методы рефлексотерапии

Когда начинает болеть голова, а у человека море дел и не до этого, многие быстро выпивают обезболивающую таблетку, даже не задумываясь о том, что это может нести отрицательные последствия, например, проблемы с желудком, отеки, повышение давления, сухость слизистых оболочек и кожи и другие побочные эффекты. Рефлексотерапия – один из эффективных нелекарственных методов, применяемых при лечении головной боли. С точки зрения восточной медицины, в лечении головной боли основное место отводится концепции инь/ян и жизненной энергии ци в системе меридианов. О методах рефлексотерапии в борьбе с головной болью рассказала врач-невролог, рефлексотерапевт, кинезиотерапевт, кандидат медицинских наук Рада Цыренжапова.





Причины возникновения головной боли:

недостаток ци,

истощение крови, приводящее к неправильному току энергии в каналах меридианов,

недостаток циркуляции крови к голове.





С точки зрения традиционной медицины, головная боль делится в соответствии с локализацией по отношению к меридианам: так боли в затылочной области часто связаны с меридианом мочевого пузыря, повреждение меридиана желудка проявляется болью в области лба, а боли в проекции темени связаны с меридианом желчного пузыря.

Иглоукалывание и точечный массаж этих точек изменяют функцию верхних цервикальных нейронов. В первую очередь необходимо снять напряжение с мышц шеи и восстановить кровоток: встаньте ровно, руки в замок на затылке, поддавливайте руками, стараясь растянуть мышцы шеи сзади. В нижнем положении сделайте повороты в стороны, чтобы задействовать верхнюю часть трапециевидной мышцы.

Воздействуем на акупунктурные точки: пальцем или костяшкой давим на болевую точку в течение 30-120 секунд. Стимуляция этих точек убирает головную боль, снимает усталость с глаз и помогает быстрее уснуть. Если простым языком, то это точки, в которых сосредоточено больше нервных окончаний и капилляров, чем на других участках. При воздействии на них возникает импульс, который, попадая в мозг, регулирует работу органов.

Точечный массаж можно применять самостоятельно; иглоукалывание должен проводить врач-рефлексотерапевт. Вот несколько точек, применение которых поможет справиться с головной болью:

1. Инь тан – расположена посредине между бровями. Инь-Тан – одна из точек "чудесного меридиана". Ее основная функция – очищать голову, придавать блеск глазам и открывать носовые каналы.

2. Цуань чжу – сразу две точки, расположенные симметрично у начала верхнего края бровей. Цуань-чжу следует массировать ровно одну минуту, слегка надавливая пальцами. Если при надавливании вы почувствуете боль, все правильно.

3. Точка ян-бай принадлежит ножному каналу желчного пузыря. Соедините средний и безымянный пальцы. Последний поместите на середину брови. Точка, которой будет касаться средний палец, и есть ян-бай. Стимулируются одновременно с двух сторон.

4. Сы чжу кун – расположена у наружного конца брови, является локальной точкой лечения болезней глаз. Часто используется при различных типах головной боли и при снижении остроты зрения.

5. Хэ-гу – на тыльной стороне кисти между большим и указательным пальцами (чтобы найти точку, соедините их вместе – точка будет на выпуклости). Узнается по болевому синдрому.

Применение методов рефлексотерапии является эффективным нелекарственным способом коррекции головной боли и других заболеваний, который оказывает влияние на внутренние регуляторные механизмы и дает возможность качественно улучшить процесс лечения головной боли.