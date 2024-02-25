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Женское чувство собственного достоинства: как перестать соглашаться на меньшее

Женское чувство собственного достоинства: как перестать соглашаться на меньшее

Что помогает женщинам развивать достоинство внутри себя, рассказал эксперт.

Современные женщины сталкиваются с множеством вызовов и ожиданий в обществе. Они часто оказываются перед выбором между собственными потребностями и ожиданиями окружающих. В результате чувство собственного достоинства женщин может быть подавлено, и они начинают соглашаться на меньшее, не реализуя свой полный потенциал. Специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман рассказывает, как женщинам наконец-то начать выбирать себя. 

Фото: из личного архива Ирины Лидерман

Достоинство – это выбор

В первую очередь есть то, что мы должны запомнить – на формирование внутреннего стержня и самоуважения требуется время. В идеале этим должны заниматься родители с раннего детства, но не всегда это представляется возможным.

В основе любой жизни, успешной и не очень, лежит выбор. Как взрослые люди делают его каждый день, что на него влияет? Участвует ли чувство собственного достоинства в ежедневной рутине? Если вы признаете его роль и говорите ему без раздумий решительное "Да!", то вы живете той жизнью, на которую согласились, вы сделали выбор в пользу тех условий, которые вокруг вас – и это только ваш личный выбор.

Как же тогда улучшить свою жизнь? Научиться формировать жизнь иначе: так, чтобы неожиданные ситуации в основном были приятными, а не катастрофическими. Так, чтобы лучшие предложения получали вы, а не кто-то другой. В этом и состоит чувство собственного достоинства.

Приведу пример – перелет бизнес-классом и экономом. Вне зависимости от того, сколько у вас денег и возможностей – одни соглашаются лететь в экономе, а для других он неприемлем. Почему? Из-за чувства собственного достоинства. Кто-то ставит себя на первое место в своей жизни, как и должно быть, другие же соглашаются на меньшее и выбирают не самое лучшее из возможного, а только то, что дают. 

Что нам помогает развивать достоинство внутри себя?

Безусловно, работа с детством – именно там находится много первопричин нашего забитого состояния. Еще необходимо постоянно работать с родом – там также хранятся ситуации, которые унижали кого-то из предков – что-то забирали, лишали жизни или имущества, что-то крали – все это записывается в подсознательное и в ДНК.

Следующий инструмент, который помогает проработать чувство собственного достоинства – это работа с прощением всех, кто вас когда-то обидел. Родители, близкие, друзья – возможно, они делали это неосознанно, желая лишь добра, хоть и получалось, как всегда. Но эти обиды мешают вам быть главным героем своей жизни.

Еще важный момент – необходимо наладить контакт с деньгами, сделать завершение всех ситуаций, когда мы были обижены на них, боялись их, и даже если они приходили в большом количестве, старались скорее от них избавиться. Звучит глупо – "хотеть избавиться от денег", но бессознательно мы можем, действительно, остерегаться денег. В этом нам "помогают" негативные установки по типу "деньги – зло", "все богатые – воры и бандиты", "богатые люди – одиноки и несчастны" и т.д. 

Детство, обиды и отношения с деньгами – это те аспекты, которые сложно проработать без помощи специалиста, проводника. Но можно начать действовать потихоньку и самостоятельно. Как?

1. Осознайте свои ценности и интересы 

Это первый шаг к повышению собственной самооценки. Женщины должны задуматься, а что именно для них важно в жизни, чего они хотят достичь, и какие цели они ставят перед собой. Узнав свои потребности и интересы, женщины смогут настроиться на успех и не соглашаться на меньшее.

2. Установите четкие границы

Научитесь говорить "нет", когда чувствуете, что вам предлагается что-то, что не вписывается в ваши ценности и интересы. И не бойтесь разочаровывать этими отказами других. Это может быть трудно, особенно если вы привыкли угождать окружающим, но умение отказывать – это процесс, который тоже поможет укрепить чувство собственного достоинства.

3. Избавьтесь от самокритики и сравнения с другими

Женщины должны научиться принимать себя такими, какие они есть, и перестать сравнивать себя с другими, чтобы не подрывать чувство собственного достоинства. Каждая женщина уникальна со своими сильными и слабыми сторонами, поэтому важно осознавать и ценить свою индивидуальность.

Чувство собственного достоинства – важный аспект жизни каждой женщины. Перестать соглашаться на меньшее – это не простая задача, но реальная. Не бойтесь быть смелыми и стремиться к большему – вы заслуживаете этого.

25 февраля 2024, 00:10
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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