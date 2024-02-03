Красивая улыбка за день: как концепция All-on-4 меняет жизни людей

Улыбка – визитная карточка человека. Она больше слов способна передавать мысли, располагать к себе окружающих, создавая доверительную и дружественную атмосферу. Однако далеко не каждый может позволить себе наслаждаться преимуществами здоровых зубов. Люди с полной или частичной потерей зубов часто страдают от комплексов, застенчивости и, как следствие, – социальной изоляции. Как за один день восстановить красоту улыбки и вернуть уверенность в себе, рассказал Сурен Давидов, врач стоматолог-хирург, имплантолог, эксперт компании Nobel Biocare специально для читателей "Клео.ру".





Что такое адентия и как с ней бороться?

Идеальные зубы – это исключение, а не правило. Почти половина россиян к 65 годам сталкивается с адентией – полной или частичной потерей зубов. На развитие недуга влияют разные факторы: наследственная предрасположенность, травма или же несвоевременное лечение кариеса и заболеваний десны. Вне зависимости от причины болезни она сильно сказывается на качестве жизни человека, его физическом и психологическом состоянии.

Отсутствие зубного ряда неизбежно приводит к заметным изменениям во внешности: лицо теряет форму, отдельные участки обвисают и преждевременно состаривают обладателя. Вдобавок возникают проблемы с речью и пищеварением, что лишь бьет по самооценке и усугубляет психологический дискомфорт.

При отсутствии большого количества зубов некоторые стоматологи сразу предлагают съемные протезы – однако, такой метод лечения устарел. Съемные механизмы неудобны, пациенты нередко жалуются на дискомфорт в повседневной носке. Болевые ощущения могут остаться даже после многочисленных безрезультатных визитов к стоматологу для коррекции протезов. К тому же они не отвечают повышенным эстетическим требованиям пациента. Поэтому в последние годы врачи советуют присмотреться к современному решению – имплантации по концепции All-on-4. Метод был разработан еще 25 лет назад португальским профессором Пауло Мало. Однако из-за сложности концепции она долгое время не применялась повсеместно.





Преимущества оригинальной концепции All-on-4

Минимум имплантатов, максимум результата : Концепция обеспечивает прочное крепление зубного протеза всего лишь к четырем имплантатам, что делает процесс лечения более доступным и менее инвазивным по сравнению с традиционными методами.

: Концепция обеспечивает прочное крепление зубного протеза всего лишь к четырем имплантатам, что делает процесс лечения более доступным и менее инвазивным по сравнению с традиционными методами. Сокращенное время лечения: Методика All-on-4 позволяет зафиксировать временный несъемный протез сразу после установки имплантатов. Таким образом, из стоматологической клиники пациент возвращается домой с новой улыбкой и полностью восстановленной жевательной функцией. А после заживления десен и костной ткани сразу устанавливается постоянный несъемный протез.

Меньше хирургических вмешательств: Благодаря оптимальному размещению имплантатов, данный метод лечения исключает необходимость сложных и длительных операций. Например, раньше стоматологам приходилось наращивать костную ткань для установки протезов. Сегодня же этот этап можно пропустить, что существенно снижает риски осложнений и сокращает сроки восстановления пациентов.

Естественный вид и ощущение: Концепция позволяет создать протез, максимально приближенный к естественному виду и функциональности зубов – это правильный шаг для тех, кто стремится к безупречной эстетике своей улыбки.

Простота гигиены: Уход за полостью рта после имплантации не требует специальных навыков и схож с чисткой естественных зубов. Важно пользоваться мягкой щеточкой, антисептическими ополаскивателями, ирригатором и зубной нитью. Также раз в полгода следует ходить на профессиональную ультразвуковую чистку, чтобы полностью удалить микробы и защитить протез от образования камня.





При качественном уходе имплантаты прослужат вам всю жизнь. Поэтому мифы о дороговизне процедуры во многом преувеличены. Имплантация – это долгосрочная инвестиция в свое здоровье и качество жизни.

Отсутствие зубов сегодня – уже не приговор. Если вы столкнулись с этим недугом, отбросьте страхи и воспользуйтесь преимуществами современных методов имплантации. Время неудобных протезов близится к концу. Позвольте себе наслаждаться полноценной жизнью с идеальной улыбкой.