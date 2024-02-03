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Я (не) стесняюсь: как принять свое тело и наслаждаться сексом

Я (не) стесняюсь: как принять свое тело и наслаждаться сексом

Сегодня люди часто забывают о своих физических потребностях, обращая гораздо больше внимания на процессы, происходящие в голове. С малых лет ребенку навязывают установку, что некоторые части тела являются постыдными, неугодными, запретными.

Человек становится взрослым и обнаруживает у себя проблему – его сексуальность заблокирована. Для того чтобы жить полноценной жизнью, приходится восстанавливать утраченные связи и функции. О том, как наладить контакт с собственным телом и научиться получать чувственное удовольствие, рассказывает Вера Веткина — психолог-сексолог, специалист по отношениям. 

Почему блокируется чувствительность тела

Чаще всего речь идет о гениталиях. Именно эта зона с детства окружена множеством запретов: нельзя смотреть, нельзя трогать, нельзя о ней говорить. Многие женщины жалуются, что их тело ниже талии как будто онемело, настолько там нарушена чувствительность. Почему так происходит? 

1. В основном эти табу формируются в раннем возрасте, когда взрослые закладывают в детское сознание определенную программу. И она остается с человеком на долгие годы. 

2. Иногда играет роль негативный опыт предыдущих отношений. Например, женщина жила с мужчиной, который ее оскорблял. Ей было обидно и страшно, и через некоторое время она просто заблокировала свою возможность чувствовать. 

3. Сказывается влияние социума с его навязанными стереотипами и приличиями, которые вынуждают игнорировать какую-либо часть своего тела. 

4. У всех масса дел и нерешенных задач, в результате – постоянная спешка, нескончаемые хлопоты, огромный груз ответственности. По сути, люди пребывают в состоянии хронического стресса, поэтому не любят и не чувствуют себя. 

Надо отметить, что нельзя плохое заблокировать, а хорошее оставить. Тело утрачивает способность остро переживать боль, злость, страх, однако в этом списке оказываются и все приятные ощущения, в том числе и чувственное удовольствие. 

Что делать, чтобы наладить контакт с телом

Все эти приемы одинаково важны, поэтому выполнять их нужно обязательно. Таким образом вы научитесь слышать себя и получите ответы на любые вопросы.

Фото: Ольга Кузнецова

Изучение тела

Рекомендуется взять зеркало и рассмотреть себя, то есть изучить все части своего тела. Можно даже потрогать их и оценить свои ощущения. Важно уделить внимание тем самым запретным местам, которые на самом деле такие же родные, как и все остальные. Речь идет о груди и области гениталий. 

К сожалению, многие женщины могут неделями, месяцами и годами смотреть на себя лишь мимолетно. В практике йоги есть особая практика расслабления в конце тренировки. Воспользуйтесь ей и переместите фокус внимания внутрь себя, ощутите, что происходит у вас в животе, в груди, в голове, во внутреннем пространстве рук и ног. 

Дыхательные упражнения

Обратите внимание на дыхание – это ваша палочка-выручалочка, отличный инструмент для налаживания контакта с телом. Поможет глубокое дыхание животом, которое влияет на работу парасимпатической нервной системы, заземляет и расслабляет. И вот уже вам не хочется бежать, спешить, суетиться. Вы спокойно наблюдаете за своими ощущениями, отслеживаете правильность выполнения упражнения: на вдохе живот должен надуваться, на выдохе – подтягиваться. Введите это в свою ежедневную практику хотя бы на 5 минут в день. 

Разговор с телом

На самом деле, организм всегда с вами разговаривает, только вы его не слышите. А потом он уже начинает кричать, и это проявляется в виде симптомов и диагнозов различных неприятных болезней. Так что лучше наладить контакт заранее. Как это сделать? 

Например, когда перед вами лежит еда, вы понимаете, хотите вы это съесть или нет. Так же и с нашими чувствами и эмоциями. Если внутри поднимается какая-то реакция в моменте, то не отмахивайтесь от нее, а постарайтесь вместе со своим телом прожить данную ситуацию. Так у вас появится возможность найти причину этой реакции. Если вы начнете разговаривать с собой, то это поможет справиться с тревогой, страхом, злостью и прочим негативом. 

Данные приемы работают, если делать это регулярно. Чем чаще вы занимаетесь, тем лучше будут закрепляться навыки, а связи выстроятся на уровне нейронных цепей. 

Женская мудрость подскажет вам, как стать счастливой, как научить себя получать удовольствие. Помните, что тело у вас одно, поэтому его надо знать, любить и беречь. 

3 февраля 2024, 04:45
Фото: joshuatkd/Pixabay
Жанна Казанская
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