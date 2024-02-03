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Ветеринар Алясов дал советы по обустройству квартиры для жизни с питомцем

Ветеринар Алясов дал советы по обустройству квартиры для жизни с питомцем

Эксперт рассказал, как обустроить зону отдыха для домашнего животного и организовать кормление питомца.

Кошка или собака в доме – это не только большая радость для всех членов семьи, но и необходимость учитывать эргономику пространства, чтобы было удобно и комфортно как людям, так и домашним животным. Независимо от размера квартиры, в ней можно попытаться разместить все, что необходимо домашним животным.

Как и где обустроить зону отдыха для животного? Как организовать кормление? Какую обивку для мебели лучше выбрать, если у вас кошка, и как сделать так, чтобы питомец не скучал, пока вас нет дома? Об этом рассказывает ветеринарный врач, эксперт по научным коммуникациям Александр Алясов специально для читателей "Клео.ру".

Фото: Freepik.com

Главное – забота

В вашей квартире должна быть еще одна “мини-квартира” – уютный уголок для вашего питомца. Это его место для отдыха и сна. Даже если чаще всего кошка или собака спит с вами на кровати, у питомца должно быть собственное место (домик, лежанка, а для кошек это может быть и полка на возвышении), где он может почувствовать себя в безопасности,а, отдохнуть от всех членов семьи, успокоиться после игр, прогулок и поспать.

При подборе такого места обязательно учитывайте следующие нюансы:

  • отсутствие сквозняков – домашние животные так же к ним чувствительны и могут болеть из-за них;

  • рядом нет электрических приборов;

  • уединенная и не проходная часть квартиры – собственное место (домик, лежанка или полка на возвышении), где питомец может почувствовать себя в безопасности.

Желательно, чтобы место для лежанки или персонального кресла было максимально уединенным, там не было шумно, рядом не находились батареи отопления (некоторые домашние питомцы не всегда хорошо переносят жару), не работал телевизор или другие приборы, рядом не играли дети. Если вы оглядели свою квартиру и пришли к выводу, что спокойный угол для животного подобрать трудно, возможно, стоит задуматься о небольшой перепланировке. Простая перестановка предметов мебели может помочь найти место для отдыха вашего питомца, где он будет чувствовать себя в безопасности, что непременно положительно скажется на его здоровье. 

Для некоторых кошек важно иметь доступ на возвышение – выше уровня глаз человека. Для животного это место будет играть роль наблюдательного пункта и места для сна, где его точно никто не потревожит. Для этих целей можно приспособить полку в шкафу, например, либо же приобрести комплект специальных полок для крепления на стене.

Фото: Freepik.com

Обустраиваем зону для кормления

Оптимальным местом для кормления кошки или собаки является тихое и спокойное место, где питомец может контролировать обстановку во время приема пищи. Это скорее всего не угол, но также и не проходное место, и не коридор. Чтобы защитить пол от брызг и разбросанной пищи, положите под миски резиновый коврик. Он также защитит миски от перемещения, когда животное их активно вылизывает. Кроме того, посуду можно разместить на специальных подставках с высокими бортами. Животным так будет даже удобнее есть, ведь им не придется низко наклонять голову. 

Стоит помнить, что для кошек миска с водой не должна размещаться рядом с миской еды. Причем стоит поставить несколько мисок с водой по всему периметру квартиры и не забывать менять в них воду каждый день. Для кошек и собак, которые любят проточную воду, рекомендуется устанавливать питьевые фонтанчики, которые не позволяют воде застаиваться и дополнительно стимулируют питомца чаще пить. Это особенно важно, если ваше животное ест сухой корм. 

Для профилактики мочекаменной болезни владельцу важно следить за потреблением воды и обращать внимание на все “сигналы”, которые подает сам питомец. Это позволит лучше понять, каким мискам или фонтанам отдает предпочтение питомец, чтобы установить их в квартире. Легкие модели автопоилок можно легко перевернуть, поэтому лучше покупайте  устойчивые модели. Для собак миски можно разместить рядом с едой и убирать воду во время кормления. 

Фото: Freepik.com

"Вся наша жизнь – игра…"

О том, что все люди – актеры, сказал Шекспир, но в данном случае это же высказывание подходит и для домашних питомцев, которым для нормальной жизнедеятельности и поддержания крепкого здоровья нужны ежедневное активное времяпровождение. 

Потребность в вертикальном передвижении, то есть снизу вверх – это видовая особенность кошек, хотя многие владельцы кошек думают, что это игра. Для реализации этой особенности можно оборудовать игровой комплекс, в который входят безопасные и разноуровневые полки, навесные лестницы, разнообразные большие и маленькие «домики», а также платформы, лежанки и гамаки. Такой комплекс можно поставить у окна – большинство кошек с удовольствием будут наблюдать за происходящим на улице, лежа на гамаке после активной игры с висящей шерстяной мышью. 

Если приобретение большого игрового комплекса не входит в ваши планы, можно на стенах разместить полки, по которым кошка сможет перемещаться. Подойдет как композиция из нескольких длинных подвесных полок, так и из более мелких, чтобы животному было легче перепрыгивать с одной поверхности на другую. 

Что касается игр, то у кошек это также это видовая потребность – возможность реализовывать свой инстинкт охотника. Игры бывают самостоятельные и совместные с владельцем. По видам (по видам игрушек) они бывают по типам охоты: ловля птиц (дразнилки), ловля грызунов (мячики, мягкие игрушки и т.д.), ловля рыбы (коврики\коробки с игрушками внутри). Также к игрушкам можно отнести коробки и другие укрытия, которые можно использовать как пункты наблюдения или укрытия за "потенциальной добычей".

У большинства собак основное игровое время приходится на улицу, они играют во время выгула, но и дома они тоже могут быть активными. Для этой цели приобретите различные игрушки для своего питомца и вовремя их обновляйте по мере износа. Сейчас можно подобрать как яркие игрушки, демонстрирующие все буйство радужных красок, так и однотонные, спокойной расцветки палочки, мячики и резиновые или тканевые косточки, чей цвет совпадает с основными оттенками вашего интерьера. Для хранения игрушек можно подобрать плетеную корзину или специальный ящик с откидной крышкой. 

Фото: Freepik.com

Все для гигиены

Большинство собак выгуливают на улице, а вот для кошек необходимо оборудовать специальное место для туалета, где животному будет комфортно и безопасно. Если в ванной комнате место для лотка отсутствует, его можно разместить в любом тихом непроходном месте, где питомца никто не побеспокоит. Помните, что от выбора места для лотка в том числе зависит аккуратность животного и его готовность посещать свой туалет. 

Потребность в точке когтей также является видовой потребностью кошек – таким образом они оставляют свои метки (видимые и невидимые, и делают это при помощи особых желез, которые выделяют феромоны). Таким образом они обозначают "границы своей территории". Всем кошкам обязательно нужна когтеточка вне зависимости от того, стрижете вы ей когти или нет – она все равно будет их точить. Когтеточку можно выбрать настенную или напольную в зависимости от предпочтений вашего питомца. Если кошка старается точить когти о мебель или углы – это сигнал того, что место когтеточки или ее вид выбраны неверно, лучше пересмотреть их. Чаще всего когтеточки устанавливают в проходных частях квартиры и никогда не в углах.

Фото: Freepik.com

Делаем ремонт для себя и питомцев

Нет, речь идет не об исправлении возможного урона, который может нанести кошка или собака нашему интерьеру. А о том, что при наличии возможности лучше изначально сделать такой ремонт в квартире, чтобы было удобно и вам, и животным. 

При выборе материалов для ремонта необходимо в первую очередь руководствоваться простотой в уходе, износостойкостью и прочностью. Для стен лучше всего подобрать антивандальные обои или декоративную штукатурку, которая не боится царапин, также ее можно мыть. Напольное покрытие подойдет только с противоскользящей поверхностью. Скользкий пол очень опасен для животных, особенно пожилых.  Ковер и ковролин добавляют квартире уюта, наверняка такое покрытие станет для вашего питомца зоной для игр, но с ковра сложнее убирать шерсть питомца и выводить запахи. 

Уделите особое внимание выбору ткани для обивки мягкой мебели – она должна быть со специальным покрытием, которое убережет вашу мебель от затяжек и возможных разрывов. Выбирайте кресла и диваны с тканью «антикоготь», чье плетение не позволяет цепляться за нее. 

Фото: Freepik.com

Чем занять питомца, чтобы он не скучал в ваше отсутствие

Если вы выполнили все рекомендации по максимально комфортному обустройству интерьера для кошки или собаки, то с большой вероятностью животное, оставшись дома без вас в окружении игрушек и рядом со своей мягкой лежанкой, будет играть или отдыхать, встретив вас сладким зеванием. 

Если вы только завели домашнего питомца, заранее приучайте его к вашему отсутствию. Начните с того, что вы будете уходить на несколько минут и возвращаться, принося животному лакомства и сразу же начиная с ним играть. Так питомец постепенно привыкнет к положительным эмоциям при вашем возвращении.

Перед уходом обязательно накормите животное, также можно оставить ему лакомства в виде ароматных палочек или косточек. Особенно это важно для щенков, чьи растущие зубы нуждаются в регулярной нагрузке. Также оставьте питомцу достаточно свежей воды. Свою еду со стола уберите, не соблазняйте животное возможностью проверить, вкусные ли ваши блюда. Обязательно закройте окна, даже небольшого отверстия достаточно, чтобы питомец мог вывалиться из окна, погнавшись за мухой или птицей. Не оставляйте в доступности источников электрического тока, все домашние приборы должны быть выключены. 

Также уберите в недоступное место токсичные и ядовитые комнатные растения и все, что может стать причиной травмы или отравления домашнего животного – бытовую химию, медикаменты, швейные наборы, мелкие детские игрушки, бабушкин хрусталь или сервиз, чтобы животное его не разбило и не поранилось.

3 февраля 2024, 20:07
Фото: Freepik.com
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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