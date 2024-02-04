Круче колы? Бутылка, которая меняет вкус воды, становится сенсацией

Чтобы бороться с жаждой в организме, многие прибегают к газированным напиткам. Однако самым подходящим вариантом для этого является простая вода. Что это за разработка: бутылка, которая меняет вкус воды? И как такое возможно?

Если вы видели бутылку для воды Air Up в социальных сетях, возможно, вы уже знаете, что это за инновация. Согласно компании, ароматизаторы в капсулах изготовлены из натуральных растений, фруктов и специй. Именно поэтому команда Air Up внедрила инновационный подход, создав бутылку, которая меняет вкус воды, что стимулирует людей употреблять больше жидкости.

Использование технологии 3D-печати стало революционным шагом в дизайне этих бутылок, ускоряя процесс производства с использованием силиконового литья. Это обеспечило компании экономию времени и средств, позволив быстро занять свою нишу на рынке.





В процессе употребления напитка воздушные пузырьки с ароматом всплывают через капсулу и стимулируют обонятельные рецепторы, ответственные за распознавание запахов. Эти рецепторы передают сигналы в мозг, который, получая запах из горла, ощущает его как вкус. И это круче колы? Согласно исследованиям, так и есть!

Эта инновация превращает обычную воду в напиток с улучшенным вкусом, не прибегая к использованию сахара, сохраняя ее полезные свойства. Помимо этого, эти капсулы способствует уменьшению потребления пластиковых бутылок, так как одна капсула способна придать аромат до семи литров воды, снижая тем самым объем пластиковых отходов. Вот почему команда Air Up разработала концепцию бутылки, которая меняет вкус воды.