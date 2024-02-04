Основатель проекта "ФинБорд", эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова уверена, что секрет заключается в умении контролировать и грамотно распоряжаться своим бюджетом. Эксперт поделилась секретами о том, как грамотно откладывать деньги, чтобы достигать крупных финансовых целей.

Определите свои финансовые цели

Прежде чем начать откладывать деньги, необходимо четко понимать, на что вы хотите их накопить. Это может быть крупная покупка, путешествие или образование. Когда вы знаете, чего хотите достичь, вам будет легче составить план и начать действовать.

Рассчитайте необходимый ежемесячный бюджет и придерживайтесь статьи расходов

Речь идёт о том, что необходимо определить ежемесячные категории расходов и распределить между ними свой ежемесячный бюджет. У каждого пункты расходов будут разные, к примеру, “продукты”, “оплата коммунальных услуг”, “обслуживание авто” или “расходы на общественный транспорт”, “оплата обучения” или “бьюти услуги” и т.д. Организовать распределение бюджета помогут обычные конверты. Подпишите конверты и разложите в них необходимые суммы, выделенные из бюджета. Придерживайтесь данных сумм и не выходите за рамки установленного лимита на каждую категорию.

Контролируйте свои доходы и расходы

Сейчас существуем множество мобильных приложений, которые помогают отслеживать куда уходит ваш бюджет. Такой контроль ваших финансов позволит вам увидеть реальную картину того, куда уходят ваши денежные средства и где можно сэкономить.

Автоматизируйте свои сбережения

Один из самых простых способов откладывать деньги – автоматизировать этот процесс. Вы можете настроить автоматический перевод определенной суммы с вашего расчетного счета на сберегательный счет каждый месяц. Это позволит вам откладывать деньги без особых усилий.

Будьте дисциплинированы

Откладывать деньги непросто, особенно если вы привыкли тратить все, что зарабатываете. Но если вы будете дисциплинированы и будете придерживаться своего бюджета, то сможете достичь своих финансовых целей.

Рассчитывайте на неожиданные расходы

Даже если вы тщательно планируете свой бюджет, всегда могут возникнуть неожиданные расходы. Например, вам может понадобиться срочно отремонтировать машину или у вас может заболеть ребенок. Поэтому важно иметь небольшой запас денег на случай непредвиденных ситуаций. Для этого предусмотрите конверт для непредвиденных расходов и каждый месяц пополняйте его точно также, как и остальные конверты из вашего фонда.

Не бойтесь инвестировать

Если вы хотите увеличить свои сбережения, то вам следует рассмотреть возможность инвестирования. Существует множество различных инвестиционных инструментов, поэтому выберите тот, который подходит именно вам. Однако помните, что инвестиции всегда связаны с риском, поэтому перед тем, как инвестировать, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Не бойтесь обращаться за помощью

Если вы испытываете трудности в управлении своими финансами, то не бойтесь обращаться за помощью к специалистам. Финансовый консультант может помочь вам составить бюджет, определить ваши финансовые цели и разработать стратегию для их достижения.

Будьте терпеливы

Откладывать деньги – это не быстрый процесс. Требуется время и дисциплина, чтобы достичь своих финансовых целей. Но если вы будете придерживаться своего плана, то в конечном итоге вы овладеете техникой финансовой грамотности и достигнете успеха в своих крупных финансовых целей.