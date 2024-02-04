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В ожидании весны: 5 согревающих фильмов для всей семьи

В ожидании весны: 5 согревающих фильмов для всей семьи

Семейные фильмы обладают уникальной характеристикой. Каждый из них должен увлекать аудиторию от "мала" до "велика": начиная с малышей и заканчивая бабушками и дедушками.

Нет ничего лучше, чем уютный вечер перед экраном, окруженным близкими людьми. "Клео.ру" подготовили для читателей подборку семейных фильмов.

ТВОИ, МОИ И НАШИ (2005) 

Лента изобилует шутками и обладает прекрасным музыкальным сопровождением, а также включает в себя талантливый актерский состав и захватывающий сюжет с неожиданными поворотами. Семейный фильм рассказывает о вновь найденной любви между вдовцом-офицером Фрэнком Бердсли и вдовой-дизайнером Хелен Норт, которые были вместе в школьные годы.

Судьба сводит их вновь, когда Фрэнк возвращается в родной город. Оба имеют детей от предыдущих браков, восемь – у Фрэнка и десять – у Хелен, и вскоре они решают устроить свадьбу. Но их дети не желают принимать новый семейный уклад и плетут интриги, чтобы разлучить своих родителей.

Деннис Куэйд. Фото: к/ф &#34;Твои, мои и наши&#34; (реж. Раджа Госнелл)

МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК (2011) 

Семейный фильм "Мы купили зоопарк" был вдохновлен реальными событиями. В центре сюжета – история семьи, ищущей способ преодолеть тяжелую утрату. Ради начала новой жизни и избавления от мучительных воспоминаний, Бенджамин приобретает землю, на которой расположен зоопарк. Встреча с дружной командой работников зоопарка оказывается судьбоносной, наполненной дружбой, любовью и новыми надеждами. Фильм затрагивает глубокие темы справедливости судьбы, сохранения веры в хорошее и способности идти вперед, несмотря на горе.

Мэтт Дэймон. Фото: к/ф &#34;Мы купили зоопарк&#34; (реж. Кэмерон Кроу)

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2017) 

"Движение Вверх" – это история о триумфе над невероятными препятствиями, личной и командной стойкости, вере, которая подталкивает к победам. Семейный фильм Антона Мегердичева переносит зрителя не просто в мир спортивных достижений, но и в атмосферу неустанной борьбы с самим собой и стремления к единой цели. И вдохновляющий финал, безусловно, заставит зрителя возвращаться к его просмотру снова и снова. 

Владимир Машков. Фото: к/ф &#34;Движение вверх&#34; (реж. Антон Мегердичев)

ЧУДО (2017) 

Семейный фильм "Чудо" исследует понятие приемлемости в обществе, раскрывая, что стремление к "нормальности" – всего лишь способ оправдать сложности, с которыми мы сталкиваемся в жизни. С ранних лет нам навязывают правила поведения, стремясь упорядочить мир, который на самом деле часто хаотичен и непредсказуем.

В центре истории находится мальчик по имени Огги, который пережил 27 хирургических вмешательств. Столкнувшись с жестокостью и насмешками, его родители пытаются защитить его, даря ему космический шлем, но разве это решение всех проблем? Сможет ли Огги обрести друзей, влиться в общество и принять себя, не скрываясь за маской?

Джейкоб Тремблэ. Фото: к/ф &#34;Чудо&#34; (реж. Стивен Чбоски)

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО (2017) 

Салия Кахаватте еще в юные годы представлял свое будущее за стенами роскошного пятизвездочного отеля. Несмотря на упорство и тягу к своей мечте, он столкнулся с серьезным испытанием – его зрение начало ухудшаться, ставя под угрозу его амбиции.

Этот семейный фильм – напоминание о том, что даже то, что первоначально представляется недостижимым, может быть доступно. Важно не только не потерять веру в успех, но и окружить себя людьми, которые поддержат в трудную минуту. 

Костя Ульман. Фото: к/ф &#34;Несмотря ни на что&#34; (реж. Марк Ротемунд)

4 февраля 2024, 20:24
Фото: freepik.com
Владимир Глазов
Клео.ру✓ Надежный источник

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