Стилист Межевая раскрыла секрет, как создать нужное впечатление с помощью стиля

Все-таки всех нас, как ни крути, "встречают по одежке", поэтому так важно произвести идеальное первое впечатление. У большинства людей в голове есть некие стереотипы, к примеру, как выглядит деловой человек, не очень успешный, творческий и т. д. Нам лишь нужно научиться подстраиваться под эти шаблоны, когда это нужно.



1. К примеру, если вы хотите добиться продвижения по карьерной лестнице, а также выделиться на фоне коллег и быть замеченным руководством, то отдавайте предпочтение деловому стилю. Цветовая палитра не яркая, без броских принтов, костюм идеального кроя с четкими линиями. Не забывайте про ткань, она должна быть действительно качественной и из натуральных материалов. Аксессуары выбирайте сдержанные, сумки строгой формы и классическую обувь. Всё это в совокупности даст лаконичность и элегантность, которую трудно будет не заметить.

2. Повысить свою легкость, женственность или же наладить личную жизнь поможет романтический стиль. Цветовая гамма светлая, пастельных оттенков. Откажитесь от строгих линий, все должно быть воздушное, струящееся и приятное на ощупь. Аксессуары выбирайте максимально женственные, маленькие сумочки мягкой формы, жемчуг и каблуки.

3. Творческим же натурам нужное впечатление помогут произвести стили авангард и деконструктивизм. В этой одежде вы будете выделяться и привлекать внимание, затеряться в толпе точно не выйдет. Цветовая палитра яркая с необычными сочетаниями. Хорошо впишется асимметрия, oversize, сочетание разных фактур, а также аксессуары не классической формы.

4. Если ваша цель подчеркнуть вашу сексуальность, яркость и уверенность в себе, то смело обращайтесь к драматическому стилю. В цветовой палитре, как правило, преобладают: черный, красный и золотой. Ткани должны быть жесткой формы, а не воздушными и легкими. Дополняйте образ крупными аксессуарами с камнями, каблуками и сумками строгой формы.

Но не забывайте: не делайте ставку лишь на внешний вид; от вашей уверенности и внутреннего самоощущения зависит куда больше. Да, очень важно разбираться в стилях для нужного нам первого впечатления, но лишь на этом далеко не уедешь. Если не будет той самой уверенности в ваших глазах, то как бы "вы не выглядели с иголочки", окружающие все равно заметят дисгармонию в вас.

Стилист-имиджмейкер Алина Межевая



