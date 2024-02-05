Спортзал больше не нужен: эти 5 простых упражнений можно делать дома

Если вы хотите поддерживать свою физическую форму и заниматься фитнесом у себя дома, есть ряд простых упражнений. Их можно легко выполнять без особых тренажеров и оборудования.

Приседания – это отличное упражнение для тренировки ягодиц, бедер и ног. Просто станьте прямо, разведите ноги на ширину плеч и медленно опуститесь вниз, сгибая колени. Сделайте паузу на несколько секунд в нижней точке и затем медленно поднимитесь вверх. Повторите 10-15 раз.



Отжимания – это отличное упражнение для тренировки грудных и плечевых мышц. Встаньте в планку, опустите тело вниз, сгибая локти, и затем поднимитесь вверх, выпрямляя руки. Если вам сложно делать полные отжимания, начните с коленей на полу и постепенно увеличивайте сложность. Повторите 10-15 раз.



Планка – это отличное упражнение для тренировки кора и силы тела. Встаньте в позицию, как при отжиманиях, но опустите локти на пол и поддерживайте тело прямым. Удерживайте эту позицию на 30-60 секунд. Постепенно увеличивайте время удержания.