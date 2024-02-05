Каждый молодой человек отличается темпераментом и индивидуальными характеристиками, но с точки зрения психологии женатых парней можно разделить на несколько категорий. "Клео.ру" выяснили, что эксперты выделяют три типа молодых мужей: зрелый, беглец и маменькин сынок.

ЗРЕЛЫЙ

Парни, достигшие высокого уровня интеллектуальной и психологической зрелости в молодом возрасте, берут на себя роль главы семейства и порой женятся уже в двадцать лет. Их отличает высокий уровень ответственности и ум. Это связано с тяжелыми условиями в их собственных семьях. Например, некоторые растут без отцов, что вынуждает их раньше времени брать на себя взрослые обязанности и становиться поддержкой для матерей.





БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ

В эту категорию попадают парни из благополучных семей. Их воспитывали в любви и заботе, обеспечили качественным образованием. Тем не менее они испытывают странные стремления к саморазрушению, что кажется парадоксом на фоне их благополучного прошлого.

Таких мужчин привлекает скрытный мир разгульного бытия, наполненный скоростью жизни, беспечным цинизмом, изобилием выбора и легкодоступными партнершами. Свобода их пугает возможностью отступить от устоявшихся норм. Они идут на отношения с женщинами, которые способны удержать будущих мужей от потаенных стремлений и амбиций.





ЗДРАВСТВУЙ, МАМОЧКА

В поисках материнского тепла и заботы, которой не хватало в детстве, эти мужчины находят себе женщину-наставницу. Как правило, она находится в более зрелом возрасте. Юноши видят в избранницах не только любовь, но и возможность обучения и роста. Эти парни не готовы к самостоятельной жизни, не говоря уже о том, чтобы становиться для кого-то мужьями.



