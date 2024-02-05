Одна за всех: почему не стоит спасать своего мужчину в отношениях?

Кто такая женщина-спасатель, и почему ее "добрая" инициатива обязательно сыграет с ней злую шутку? К сожалению, сценарий отношений спасателя и спасаемого не относится к здоровому типу взаимодействия, как утверждают психологи. Об этой модели поведения известно из так называемого треугольника Карпана, где эксперт описал проблему, связывающую сразу трех патологических личностей – жертву, спасателя и агрессора. Синдромом спасателя зачастую грешат представительницы прекрасного пола. Что с этим делать, и как выйти из замкнутого круга?

Женщина-спасатель заметна по определенному складу характера и типу поведения. Она обладает такими качествами как доброта, благородство, порядочность, самоотверженность и огромное терпение. Идеальная спасательница непременно будет склонна к перфекционизму и идеализации отношений. И самое главное – она верит, что ее безграничная и искренняя любовь сможет исправить агрессора, манипулятора, тирана, лентяя.

Скорее всего, схема подобного взаимодействия складывается у женщины в детстве. Она попросту не видела других отношений: мама и папа жили именно так. Теперь и она взваливает на себя миссию по спасению "утопающих". Хотя, согласно народной мудрости, это дело – их самих.

Синдром спасателя будет поддерживаться пока условной жертве нужна помощь, а женщине есть кого спасать. Схема, по которой продолжаю жить такие отношения выглядит так: срыв-улучшение-срыв. Какие могут быть сценарии развития подобного рода "любви"?



Первый вариант

Когда женщина будет окончательно обесточена, она попросту завершит эти отношения, хотя для нее это будет очень болезненно, ведь она выйдет из привычного, пусть и исключительно болезненного круга. Но здесь на кону должны стоять очень весомые аргументы, чтобы очнуться: собственная жизнь, здоровье детей.

Второй вариант

Если произошло чудо, синдром спасателя дал свои плоды, и мужчина вышел из порочного круга, то женщина вроде бы как выполнила свою задачу. А что дальше? Выросший над с собой (с помощью женщины) мужчина перестает видеть в ней нечто ценное, потому что она словно немой укор из прошлого для него. Как правило, в такой ситуации мужчина уходит, как сообщают специалисты.

Безусловно, синдром спасателя является поводом, чтобы обратиться к хорошему психологу. Однако не стоит забывать и о том, что в этом типе поведения скрывается желание брать на себя слишком много. Задумайтесь: зачем вам нести груз чужих поступков и ошибок, и для чего? Вступая в отношения, необходимо помнить, что каждый человек в паре несет ответственность за свою жизнь сам.