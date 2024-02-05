Запекаем батат в духовке: 4 совета для идеального блюда

Сам по себе батат является продуктом весьма универсальным. Из него можно приготовить гарнир к основному блюду из мяса, сделать ароматный суп-пюре или использовать в качестве одного из ингредиентов для салата. Рецептов со сладким корнеплодом предостаточно. Однако сегодня мы поговорим о том, как приготовить батат в духовке. Редакция "Клео.ру" собрала 4 совета для идеального блюда.

Совет №1. Выбираем батат

Для того чтобы выбрать батат для запекания в духовке, следует ориентироваться на ряд критериев. Во-первых, корнеплод должен быть среднего размера, примерно 20 см. Во-вторых, при выборе "сладкого картофеля" ориентируйтесь на его гладкую кожуру – она не должна иметь трещин и темных пятен. Ну и, конечно же, идеальный батат не будет слишком мягким.

Совет №2. Подготовка к запеканию

Рекомендуем вам вооружиться самым острым ножом, который только есть на вашей кухне. Для нарезки батата придется приложить немалые усилия, ведь текстура корнеплода достаточно плотная.





Многие хозяйки предпочитают не мыть батат перед запеканием. Если корнеплод не слишком большой, то достаточно будет как следует его помыть щеткой и удалить все пятна.

Совет №3. Запекаем батат

Для того чтобы батат запекся равномерно, следует нарезать его одинаковыми полукольцами либо дольками и сделать несколько отверстий вилкой. Далее необходимо хорошо обмазать его маслом и натереть любимыми специями. Готовить батат в духовке рекомендуется в среднем 40 минут при температуре 200 градусов.

Совет №4. Варианты приготовления батата

В интернете существует большое разнообразие рецептов с использованием этого сладкого корнеплода. Батат чаще всего запекают просто со специями, но можно и поэкспериментировать. Например, некоторые готовят его с курицей в рукаве или, добавив сливки, делают запеканку.



