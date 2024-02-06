Готовим булочки со шпинатом: рецепт ароматной и вкусной выпечки

Иногда хочется приготовить что-то необычное и вкусное. Но тратить на это полдня нет желания. Предлагаем приготовить булочки со шпинатом, они точно удивят своим вкусом всех ваших близких.
Чтобы испечь булочки, вам понадобится:
- 600 гр муки
- 300 мл кефира
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. сахара
- 1,5 ч.л. соли
- 2 ст.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. сливочного масла
- 100 гр сыра
- 1 пучок шпината
- 1 зубчик чеснока.
Сначала нужно замесить тесто. Смешать муку с солью, сахаром и разрыхлителем и перемешать. Отдельно смешать кефир и растительное масло и соединить с сухой смесью. Получившееся тесто убрать в теплое место на 15 минут.
После этого тесто нужно разделить на равные части и отправить булочки в духовку на 20-25 минут при 190 градусах. После остывания у булочек нужно срезать верхушки и вынуть мякоть, сделав углубления.
Шпинат вымыть и высушить, сыр нарезать на терке, чеснок измельчить в прессе. Все это смешать для начинки. Булочки наполнить начинкой и прикрыть верхушками. Запекать 5-7 минут при температуре 200 градусов.
Ароматные, пышные и невероятно вкусные булочки могут стать прекрасным завтраком или дополнением к ужину. Ваши близкие будут в полном восторге, а вам не придется проводить весь день у плиты!