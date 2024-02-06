Историк моды Васильев поделился лайфхаком для незамужних

Повешенное внимание мужчин, с одной стороны, греет женскую душу и положительно влияет на самооценку, а, с другой стороны, может стать причиной проблем. В современном мире нередки случаи, когда первые красавицы становятся объектом мести для отвергнутых воздыхателей. Что же делать, если навязчивость ухажера переходит все границы? Как деликатно оградить себя от его внимания? По этому поводу дал совет историк моды Алекандр Васильев.

В своем блоге бывший ведущий "Модного приговора" опубликовал видео, где поделился лайфхаком на тему, как порвать с мужчиной без угрозы для себя. Васильев предлагает воспользоваться следующей техникой, если ваш ухажер чрезвычайно настойчив.

Возьмите мужчину за запястье и, глядя в глаза, скажите на его предложение дальнейших отношений и встреч следующее: "Очень хочу, но не сегодня".

Тем самым вы оставите надежду вашему поклоннику и вместе с этим не обидите его отказом. При этом вы не даете обещаний. По словам эксперта, завтра никогда не наступит, потому что вы попросту уже не встретитесь. Если вам таким образом удастся миновать ситуацию уязвленного самолюбия мужчины, то он, скорее всего, не будет возвращаться за компенсацией обиды.

Также Александр Васильев сделал акцент на том, что брать мужчину нужно именно за запястье. Дело в том, что сильный пол очень трепетно относится к прикосновениям в зоне запястья. Для них это означает некую тождественность интиму. В итоге получается отказ в приятной форме, как поясняет историк моды.



Однако многие подписчицы Александра Васильева не сочли этот совет эффективным. Некоторые сослались на то, что после сказанного придется снова и снова убегать от воздыхателя. Другие нашли рекомендацию весьма забавной. Третьи же усомнились, что подобная "вежливость" не спровоцирует ухажера повторить попытку продолжить отношения.