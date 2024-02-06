Подольская обнародовала астропрогноз эксперта до середины 2025 года

В новом выпуске на своем Ютуб-канале Наталья Подольская пригласила в гости астролога Елену Корбань. Эксперт поделилась своими мыслями о предстоящем астрологическом периоде и рассказала, чего нам ждать от Вселенной.

По словам астролога, предыдущие полтора года то и дело в жизни каждого из нас возникали некие острые и конфликтные ситуации. Это было связано с тем, что планета Раху (а точнее фиктивная точка), которая задает общее настроение и тенденции в жизни, находилась в знаке Овна. Как известно, этот знак связан с конфликтами, борьбой, спорами, лидерством и агрессией. Поэтому все, что мы переживали, решалось исключительно с жесткой марсианской позиции (Управитель Овна – планета Марс).





Сейчас же, как рассказала гостья канала Натальи Подольской, Раху переходит в Рыбы, что в корне меняет ситуацию на небосклоне. Знак Рыб находится в стихии Воды, которая олицетворяет собой милосердие, интерес к духовности. Другими словами, звездами формируется прямо противоположная атмосфера в нашей жизни. Теперь мы будем более склонны к мирному решению вопросов с позиции понимания друг к другу.

Также знак Рыб связан с эзотерическими направлениями, помогающими и творческими профессиями. Поэтому, как рассказала Елена Корбань, интерес к подобной деятельности будет расти. Это связано еще и с тем, что люди попросту устали от постоянного проживания конфликтных ситуаций и негатива. По словам эксперта, начнется своеобразная астрологическая "оттепель".

Наталья Подольская с нескрываемым интересом поддерживала свою собеседницу в разговоре. Елена Корбань подчеркнула, что после того, как Раху окончательно войдет в знак Рыб, все почувствуют некое облегчение, жизнь начнет налаживаться, в ней исчезнут вспышки агрессии. Если в предыдущие полтора года у нас было время начинаний и движения вперед, то в скором времени ждет, скорее, тихая спокойная гавань, из которой потихоньку будут исчезать ненужные связи и люди.