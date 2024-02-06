Тест: как хорошо вы знаете фильм "Кавказская пленница"?

г. друг об друга

в. о земную ось;

а. об стену;

2. Обо что терлись медведи в песне, которую исполняла Нина?

1. "Студентка, спортсменка,... и просто красавица!" – какое слово пропущено?

"Кавказская пленница" неизменно остается в числе самых популярных советских картин. История любви, переплетенная с горскими традициями и искрометным юмором не оставляет равнодушным никого. Фильм вышел в 1966 году и до сих пор собирает у экранов множество зрителей. Предлагаем вам узнать, насколько хорошо вы знаете сюжет и героев этой картины, с помощью теста.

3. Зачем Шурик приехал на Кавказ?



а. жениться;

б. отдохнуть;

в. собрать местный фольклор;

г. купить вино

4. Что говорит Саахов перед тем, как зайти к Нине в комнату?

а. Шляпу сними!

б. Дверь открой!

в. Глаза закрой!

г. Добрый день!

5. На чем в фильме ездил Шурик?

а. на кабриолете;

б. на велосипеде;

в. на лошади;

г. на осле

6. Какую песню в фильме исполнил Юрий Никулин?

а. "Если б я был султан";

б. "Очи черные";

в. "Остров невезения";

г. "А нам все равно"

7. Куда отправил Саахов Шурика?

а. в милицию;

б. в психбольницу;

в. в лес;

г. в деревню

Правильные ответы на тест: 1б; 2в; 3в; 4а; 5г; 6а; 7б.



Ошиблись в каких-то ответах? Пора еще раз посмотреть фильм “Кавказская пленница” всей семьей!