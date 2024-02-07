Ольга Бузова подняла на смех бывшего мужа в студии телешоу

С тех пор как Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов решили пойти разными дорогами, минуло более семи лет. Однако периодически звезда "Дома-2" и счастливый ныне многодетный отец выясняют отношения публично.

Так, например, совсем недавно поющая ведущая в одном из интервью озвучила информацию, исходя из которой ее экс-муж поступил не совсем однозначно. Бузова в очередной раз напомнила общественности, что Тарасов выгнал ее из квартиры и забрал машину. На это футболист решил ответить публично. Он со своей стороны решил укорить бывшую жену во лжи.

Кто прав, кто виноват, не совсем ясно. Однако ж этому метанию камней в чужой огород, кажется, нет конца и края. В новом телевизионном шоу "Это нормально?" Ольга Бузова решила напомнить зрителям, что была в браке со спортсменом Дмитрием Тарасовым, а также намекнуть, что без ее участия популярность футболиста была бы равна нулю.

Исполнительница хита "Мало половин" подчеркнула, что сейчас "его уже не знают, а раньше знали". Помимо этого, Ольга Бузова подчеркнула, что Дмитрий Тарасов играл когда-то "за ее команду".

"Зачем я про него напомнила? Никто б не вспомнил. Раньше он играл за мою команду, а теперь он без команды," – заявила телеведущая.

Слова телеведущей возымели результат: зрители и стоящий с ней рядом соведущий Дмитрий Дибров выразили явное одобрение ее словам, судя по разлившемуся хохоту. Бузова подняла на смех бывшего мужа в студии телешоу, а вместе с ней смеялись и все присутствующие.

Ответит ли на заявление Ольги Бузовой ее экс-муж? Кто знает... Возможно, в скором времени появится публичное заявление Дмитрия Тарасова.