Пять лучших романтических фильмов на День святого Валентина

Праздник влюбленных – идеальное время для того, чтобы насладиться изысканными блюдами от ресторана в компании любимого человека, сопровождая вечер просмотром романтических кинолент. Итак, ТОП-5 лучших фильмов про любовь по версии "Клео.ру":

ВЕК АДАЛИН (2015)

Блэйк Лайвли, воплощающая чарующий образ Адалин Боуман, появляется на экране как вечно молодая красотка, переставшая стареть после таинственного инцидента. Избрав путь одиночества, чтобы не стать причиной горя для окружающих, она старается избегать глубоких отношений, дабы не мешать другим наслаждаться полноценной жизнью. Все меняется с появлением Эллиса Джонса, мужчины, который вновь пробуждает в Адалин желание любить и погружает ее в вихрь воспоминаний.





ДНЕВНИК ПАМЯТИ (2004)

Ник Кассаветис подарил миру фильм про любовь "Дневник памяти". Райан Гослинг и Рейчел Макадамс воплотили образы влюбленных, чьи искры страсти вспыхивают на фоне классового неравенства, заставляя аудиторию сопереживать им в их борьбе против предрассудков и за право на отношения. Эмоциональное напряжение не оставляет зрителей равнодушными, вызывая надежду на благоприятный исход этой пары.

500 ДНЕЙ ЛЕТА (2009)

Фильм про любовь "500 дней лета" от Марка Уэбба представляет собой уникальное романтическое повествование, которое не следует общепринятым канонам любовных историй. Сочетая в себе черты как комедии, так и драмы, эта картина демонстрирует подъемы и спады в жизни пары, роли которой достались Зоуи Дешанель и Джозефу Гордон-Левитту. Режиссер намеренно отходит от традиционных представлений о "жили они счастливо" и заставляет зрителя размышлять о сути настоящей любви.

50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ

Генри стремится завоевать сердце Люси. Несмотря на трудности, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Увы, из-за последствий ДТП, девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне. Хотя вечером он часто достигает взаимности от прекрасной дамы, к утру вся история их взаимоотношений стирается из ее памяти, и так происходит изо дня в день. Генри твердо решил не отступать перед лицом трудностей, веря в свое стремление добиваться Люси каждый божий день.

ДОРОГОЙ ДЖОН (2010)

События, происходящие в фильме про любовь "Дорогой Джон", описывают тяготы выбора, тысячи километров, разлуку и веру в счастливый финал.

Служба Джона в армии по контракту ставит его и возлюбленную Саванну перед тяжелым испытанием – расстоянием. Вот уже много лет они переписываются письмами, чтобы поддерживать связь друг с другом. Сможет ли любовь выдержать такую долгую разлуку?