Врач Тарасов предупредил россиян об опасности приема аспирина

Обычно в каждом доме есть аспирин. Лекарство пьют при высокой температуре, головной боли и прочих недомоганиях. Это средство, часто считаемое панацеей, может быть опасным. Дмитрий Тарасов, главврач первой городской больницы Челябинска, предупреждает россиян об опасности приема аспирина и его возможных побочных эффектов при самолечении.

Доктор отмечает, что существуют заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца и серьезные стадии атеросклероза , где аспирин может быть действительно ценным препаратом в качестве профилактического средства. Тарасов подчеркнул, что аспирин также эффективен для тех, кто перенес сердечный приступ или инсульт . В этих обстоятельствах его положительное воздействие на организм не подлежит сомнению. Однако при бесконтрольном использовании аспирина возможны нежелательные последствия для здоровья.



