Астролог Глоба назвала, какие грехи самые страшные

Известный астролог Тамара Глоба в очередном выпуске канала "НЕ ПРУСТ" ответила на ряд интригующих вопросов. Как известно, в коротких видео на этом канале знаменитости открывают новые грани своей личности и делятся порой своими секретами.

В интервью эксперт рассказала кое-что интересное. Как оказалось, Глоба не очень любит жать руку. Этот жест ее смущает – слишком уж он личный, по мнению астролога. Рукопожатие для нее – или формальность, или дань протоколу.

Также Тамара Глоба поделилась тем, что бы она сделала, если бы наступил ее последний день жизни. Как ответила астролог, она бы сделала следующее: отправилась бы к своим детям, обняла их и сказала нечто важное.

Удивительную способность хотела бы иметь знаменитость. По ее признанию, ей очень хочется летать. Как рассказала Глоба, она часто летает во сне. А вот иметь такую сверхспособность в реальности – настоящее чудо.

Тамара Глоба призналась, что очень любит Россию. Но если бы пришлось жить где-то в другом месте, то она не искала бы определенную страну, а просто путешествовала по миру.

А на вопрос, какой грех самый страшный, Тамара Глоба ответила, что "все грехи страшные". Астролог объяснила свой ответ так: каким бы ни был грех, он тянет за собой ниточку других.