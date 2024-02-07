Пройти тест: насколько хорошо вы знаете сериал "Дикий ангел"?

Признайтесь, кто не напевал песню в исполнении Наталии Орейро "Cambio dolor"? И вообще, есть такие люди в России? Именно этот хит стал главным треком в сериале "Дикий ангел", вышедшем на экраны отечественного ТВ летом 1999 года. Предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты латиноамериканской саги. Для этого нужно всего ничего – пройти тест на знание популярного кино. Итак, начнем?
1. Какой перечень "имен" Милагрос является полным?
а) Милагрос, Чучи, Чолито;
б) Милагрос, Чучи, Чолито, Карлитос, Куколка, Мили;
в) Милагрос, Карлитос, Мили.
2. Кто из монашек монастыря, в котором жила главная героиня, все время помогал Мили в ее похождениях?
а) сестра Катарина;
б) сестра Долорес;
в) сестра Каталина (Толстушка).
3. Какой вид спорта обожала Милагрос?
а) бег;
б) футбол;
в) бейсбол.
4. Как Милагрос ласково называла своего возлюбленного Иво?
а) Чучи;
б) блондин;
в) блондин и Чучи.
5. Кто из служанок постоянно строил козни Мили?
а) Бабочка;
б) Марта;
в) Луиза.
6. Почему первая свадьба Милагрос не состоялась?
а) ее увезли в монастырь;
б) она отказала жениху;
в) ее украл Иво перед венцом.
7. Как Милагрос называла девушку Иво?
а) драная кошка;
б) серая мышка;
в) тухлое винишко.
Если вы ответили правильно на пять вопросов теста из семи, можно считать вас экспертом в сериале "Дикий ангел"! А если меньше – предлагаем пересмотреть романтическую мелодраму, где сыграла Наталия Орейро. В любом случае, этот сериал принесет только приятные впечатления и радостные эмоции! Правильные ответы на тест смотрите ниже.