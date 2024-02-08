Эти руки не для скуки: приводим в порядок нежную кожу

Образ жизни, климат, генетика и условия работы накладывают отпечаток на нашу внешность. Женские руки уязвимы к воздействию внешних факторов и постоянным нагрузкам, поэтому требуют специального ухода.

Как же вернуть пальчикам и ладоням красоту? Нужна забота, поэтому "Клео.ру" предлагает несколько простых и верных способов. Приводим в порядок нежную кожу!





Во-первых, не забываем про ежедневное увлажнение и питание кожного покрова. Используйте крем или сыворотку с натуральными компонентами, которая смягчит женские руки, поможет спасти их от сухости, шелушений и раздражения.

Во-вторых, эти руки не для скуки, а для комплиментов. Поэтому регулярный маникюр никто не отменял. Посещайте мастера в салоне или самостоятельно научитесь ровно обрезать ногти, подпиливать, удалять кутикулу, пользоваться лампой для сушки гель-лака. А еще женские руки можно "освежить" массажем для улучшения кровообращения.





В-третьих, защитите кожу от вредных воздействий. Носите резиновые перчатки во время домашней уборки и любых контактах с химическими средствами. Летом, а также на отдыхе в теплых краях не забывайте наносить солнцезащитный крем , чтобы защитить женские руки от ожогов и пагубного влияния ультрафиолета.

И, конечно же, правильное питание и умеренные физические нагрузки помогут поддерживать здоровье вашей кожи и ногтей. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами. "Клео.ру" рекомендует делать ставку на фрукты, овощи, орехи и зелень.



