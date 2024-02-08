Любимый мужчина избил Анфису Чехову: она рассказала о пережитом всей стране

В прошлом Анфиса Чехова вела программу "Секс с Анфисой Чеховой". Образ соблазнительной красотки заставлял зрителей делать очевидные выводы: у этой девушки с личной жизнью явно все в порядке. Однако проблем не удалось избежать и одной из самых эффектных ведущих на российском телевидении. О сложной ситуации в отношениях с мужчиной Анфиса Чехова поведала в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1".

Как рассказала знаменитость, когда ей было 26 лет, в ее жизни возник ухажер, последствия отношений с которым она расхлебывала еще долгое время. Мужчина поднял руку на Анфису и избил ее. Из-за случившегося, как призналась Чехова, ей пришлось обращаться к психологу. Примечательно, что это был ее первый поход к подобного рода специалисту. Особенно тяжело было для молодой девушки осознавать тот факт, что сотворил это ее любимый человек.

"Я впервые попала к психологу после довольно сложной и переломной истории в моей личной жизни. Это случилось, когда меня избил мужчина. Мой любимый мужчина", – откровенно поделилась гостья программы с ведущим.

Напомним, что Анфиса Чехова выступала в качестве ведущей и на других телевизионных проектах. На канале ДТВ с 2010-го по 2011-й год она вела программу "Спокойной ночи, мужики!". В 2018 году ее пригласили на СТС для участия в реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди" в качестве ведущей. Также знаменитость принимала участие и в других шоу. Сейчас Чехова проживает на Бали. В 2022 году телеведущая уехала вместе с сыном из России, заявив, что хочет духовно развиваться.