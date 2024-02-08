Врач Миргородская объяснила ощущение песка в глазах

Чаще всего пациенты офтальмологов жалуются на дискомфорт, чувство сухости или жжения в глазах. По словам большинства обратившихся, это похоже на песок в глазах. Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, почему возникают такие ощущения.

Одной из явных причин подобного дискомфорта, по словам эксперта, может быть воспаление слизистой оболочки глаза, которое, в свою очередь, бывает спровоцировано синдромом сухого глаза. Возникает этот недуг из-за самых разных нарушений в организме. Это может быть и гормональный дисбаланс, и изменение состава слезы, и воспалительное поражение желез, возникающее из-за нарушения рефлекса моргания. Такое может происходить, как отмечает врач, при долгой работе за компьютером или телефоном, чтении на близком расстоянии.





Ощущение того, что у вас песок в глазах, может сопровождаться ношением линз. Сами линзы, конечно же, не наносят вреда. А вот неправильное их использование или гигиена – да.

Еще одной причиной сухости глаз может быть инфекция или аллергия. В этом случае не исключены покраснения, зуд и повышенное слезотечение.

Лагофтальм тоже может быть причиной ощущения песка в глазах, как заявляет врач. Эта патология возникает, когда веки полностью не закрываются из-за паралича мышц.

Прием некоторых медикаментов провоцирует чувство сухости в глазах. По словам офтальмолога, к таким препаратам даже относятся некоторые капли для глаз, в составе которых есть консерванты. Прием противозачаточных таблеток дает подобную побочку.





Механическое повреждение, травма или попадание инородного тела в глазное яблоко может стать еще одной причиной, из-за которой появится ощущение песка в глазах. По словам врача, лучшее, что можно сделать при наличии такого ощущения – это обратиться к офтальмологу, чтобы вам подобрали правильное лечение.