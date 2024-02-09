Сухой шампунь: что это такое и как им правильно пользоваться

Сухой шампунь – идеальный продукт для тех, кто живет активной жизнью или предпочитает с утра понежиться в кровати лишние полчаса. С его помощью можно за считанные минуты привести волосы в порядок и при этом никуда не опоздать.

Правда, мало кто догадывается, что эта палочка-выручалочка не очищает волосы в прямом смысле этого слова. Сухой шампунь лишь маскирует видимые загрязнения и освежает шевелюру, что в целом также относится к плюсам данного косметического средства.

Редакция "Клео.ру" разобралась в сути феномена этого впечатляющего бьюти-продукта. В данной статье мы расскажем, что такое сухой шампунь и как им правильно пользоваться.





Сухой шампунь в составе имеет абсорбенты, которые отлично помогают в борьбе с загрязнениями и кожным жиром. Именно благодаря этому веществу ваши волосы в кратчайшие сроки вновь выглядят так, словно вы только что вышли из душа. Ко всему прочему, этим бьюти-продуктом могут пользоваться не только женщины, но и мужчины.

Для чего нужен

Сухой шампунь отлично выполняет сразу несколько функций. Он маскирует засаленность волос, создает дополнительный объем у корней и очищает локоны от излишек укладочных стайлеров. Это косметическое средство также помогает в борьбе с частым мытьем головы. Ежедневное использование шампуня может спровоцировать чрезмерное выделение кожного жира.

Не стоит наносить полфлакона средства по всей длине волос. Сухой шампунь важно использовать в меру и только на корни.

Как правильно пользоваться

Принцип использования данного средства максимально прост. Необходимо распылить его на волосы на расстоянии не менее 20–30 сантиметров от головы. Далее слегка помассировать кожу, как-бы втирая в нее средство. После этого сделать еще несколько проборов и повторить перечисленные выше действия. В конце расчешите волосы.