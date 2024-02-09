Киркоров и другие: кто из опальных звезд возвращается на ТВ

Если Филиппу Киркорову российское ТВ объявило бойкот совсем недавно, то Александр Ревва долгое время был в списке нежелательных артистов – почти два года. Кажущаяся непатриотической позиция бывшего КВН-щика вынудила общественников пойти на крайние меры. В итоге, концерты Артура Пирожкова (сценический псевдоним Реввы) отменили.

Масла в огонь добавил и тот факт, что исполнитель песни "Плачь, детка" не появлялся в родном Донецке с 2013 года. А ведь у артиста там осталась родня. В одном из интервью отец Реввы подтвердил, что его сын уже долгое время не приезжает в отчий дом. Из-за ситуации с отменой концертов артисту пришлось передислоцироваться – последние два года он выступал за рубежом.

Однако, как стало известно, и Александр Ревва, и Филипп Киркоров в скором времени появятся в новом шоу. НТВ запускает проект "Звезды", в котором комедийные артисты будут обучать других знаменитостей смешить зрителей. В телешоу примут участие Лера Кудрявцева, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Дмитрий Маликов, Алексей Чумаков.

Примадон российского шоу-бизнеса после возвращения из отпуска сразу же приступил к съемкам и в другом телепроекте. Как стало известно, Филипп Киркоров снова займет место члена жюри в "Маске" на НТВ. До этого артист не снимался на телевидении после того, как принял участие в "голой" вечеринке. За свое участие в мероприятии, которое вызвало много вопросов у общественности, Киркоров публично извинился.