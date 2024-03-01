Forbes оценили состояние воспитывающей 7 детей владелицы Wildberries в $7,2 млрд

С каждым годом онлайн-покупки набирают все большую популярность. Многие пользователи Интернета предпочитают приобретать одежду, вещи для дома, детские товары и даже технику на маркетплейсах. Рейтинг самых крупных и посещаемых из них возглавляет Wildberries, основательницей которого является Татьяна Бакальчук.

История создания крупнейшего в России онлайн-магазина розничной торговли похожа на сказку. Ведь когда-то его собственница была простой учительницей из Подмосковья и не могла похвастаться баснословными заработками. Бакальчук рассказывала, что начала строить бизнес в декретном отпуске и вложила в него на первом этапе всего 700 долларов. А сейчас Forbes оценивают ее состояние в 7,2 млрд долларов.

Однако у громкого успеха компании есть и обратная сторона. За последний год Wildberries не раз приходилось сталкиваться с неприятными и приводящими к убыткам ситуациями. Весной 2023-го вокруг онлайн-магазина разгорелся скандал с участием сотрудников. Владельцы и работники некоторых пунктов выдачи объявили о забастовке, которая привела к сбою режима работы и недовольствам покупателей. А в январе текущего года на складе Wildberries в Санкт-Петербурге случился крупный пожар. Источник сообщает, что ущерб компании мог составить около 10-20 млрд рублей.

Но даже после всех испытаний Wildberries продолжает процветать. Не так давно Татьяна Бакальчук рассказывала, что маркетплейс вышел на китайский рынок. Генеральный директор онлайн-магазина не только продолжает строить бизнес и занимает первое место в рейтинге богатейших self-made-женщин России по версии Forbes Woman, но и остается примерной мамой. Основательница компании уже много лет счастлива в браке с предпринимателем Владиславом Бакальчуком и воспитывает семерых детей.