Астролог Володина назвала различия Овнов по дате рождения

Популярность к знаменитому астрологу пришла после того, как она стала ведущей шоу "Давай поженимся!". Спустя несколько лет артистка приняла решение покинуть знаменитую программу. Теперь Василиса Володина активно развивает свои социальные сети и делится с поклонниками астрологическими прогнозами и разборами знаков зодиака.





На днях астролог Василиса Володина назвала различия Овнов по дате рождения. Эксперт отметила, что представители данного знака зодиака считаются энергичными, страстными, решительными и амбициозными. Они обожают конкуренцию, но при этом вспыльчивы и нетерпеливы.

Кроме того, Овен управляется планетой Марс, который дарит им смелость и отличную реакцию. Однако Венера с Сатурном в данном знаке ослаблены, поэтому постоянства и мягкости, по словам Василисы Володиной, от них можно не ждать.

Также астролог убеждена, что все Овны разные. Те, кто родился с 21 по 30 марта , самые напористые и ничего не боящиеся. Они легко идут на любые риски и выбирают профессии, которые требуют смелости и решительности. Василиса Володина отмечает, что эти Овны отличные военные, каскадеры, гонщики, хирурги.





Те Овны, которые родились с 31 марта по 9 апреля , обожают внимание и мечтают оставить о себе след в истории. Астролог Василиса Володина отмечает, что такие Овны отличные специалисты по борьбе со справедливостью, а также по работе с металлами и техникой.

Кроме того, по словам Василисы Володиной, Овны, которые родились с 10 по 20 апреля , зачастую становятся артистами, спортсменами и предпринимателями. Для них играет важное значение красота и любовь.

Ранее "Клео.ру" опубликовали гороскоп на апрель 2024 года от Василисы Володиной.



