IT-эксперт Ермаков назвал опасным эксперимент Маска со вживлением чипа в мозг

Илон Маск славится не только своей гениальностью и предприимчивым умом, но и безумными идеями. Одну из своих смелых задумок миллиардер реализовал недавно. В январе его компания Neuralink положила начало масштабному эксперименту, вживив в мозг добровольца микрочип собственного производства. Предполагается, что устройство позволит человеку управлять гаджетами силой мысли.

Теперь владелец корпорации с удовольствием рассказывает всему миру об успехах эксперимента. Ранее Илон Маск делился, что пациент полностью восстановился после операции. А на днях стало известно о его первом серьезном прогрессе. По словам основателя Neuralink, благодаря вживленному чипу испытуемый научился управлять компьютерной мышкой без использования рук.

Илон Маск не скрывает, что строит на эксперимент с чипированием грандиозные планы. Однако его восторг разделяют не все. В беседе с журналистами о помещении чипа внутрь человеческого мозга высказался IT-эксперт Алексей Ермаков.

Специалист назвал такое вмешательство опасным, но не стал исключать, что в будущем эксперимент может принести пользу. Эксперт считает, что благодаря чипу можно облегчит жизнь людям, страдающих от различных заболеваний.

"Такое вмешательство, безусловно, опасно, но цель – дать парализованным людям дополнительную возможность взаимодействовать с окружающим миром – вполне благородная", – отметил Ермаков.

Впрочем, как отметил IT-специалист, Илон Маск не стал в этом вопросе первооткрывателем. По словам эксперта, в Китае провели подобный эксперимент еще минувшей осенью.