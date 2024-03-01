Девушка из китайской деревни накопила к свадьбе приданое в 370 млн рублей

"Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет – ищет причины", – говорил величайший древнегреческий философ Сократ. Мудрость этого изречения осознаешь лишь тогда, когда видишь подтверждения ему в реальной жизни. Одним из них стала история девушки из Китая, накопившей более миллиона долларов к собственной свадьбе.



Источник сообщает, что завидная невеста родилась в сельской местности. Но в подростковом возрасте девушка решилась на кардинальные перемены. В 14 лет она покинула родную деревню и перебралась в крупный город Шэньчжэнь. Там будущая обладательница многомиллионного состояния начала зарабатывать первые деньги на фабрике, а позже и вовсе стала бизнесвумен, открыв собственный салон красоты и несколько магазинов.

Сегодня китаянка может похвастать внушительным приданым, которое включает в себя апартаменты Шэньчжэне, личную виллу, Ferrari и почти 10 миллионов юаней на счету. Общая стоимость состояния девушки оценивается приблизительно в 30 миллионов юаней, то есть в 370 миллионов рублей.

Примечательно, что все эти богатства бизнесвумен из китайской деревни накопила к собственной свадьбе. В 2023 году она встретила свою любовь благодаря сайту знакомства. А недавно, 5 февраля, пара поженилась в провинции Хэнань.

Организация шикарной свадьбы заняла несколько месяцев, но оно того стоило. По словам источника, некоторые гости назвали это бракосочетание самым роскошным в Китае. Девушка подшутила над возлюбленным пригласив на праздник его бывших подруг, но жених достойно прошел проверку.